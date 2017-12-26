Новую киностудию планируют создать в Казахстане

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о планах по созданию новой киностудии Astana Film, передает корреспондент Tengrinews.kz.



При обсуждении в Мажилисе законопроекта "О киноиндустрии" министр рассказал о том, какие новшества ждут казахстанский кинематограф в ближайшем будущем.



"Основная тема - это возможность Казахстана стать съемочной площадкой для голливудских фильмов. Для этого мы можем предложить условия, включая ландшафт и климат. У нас есть три основных момента - это политическая стабильность, сильный технический кадровый состав и прекрасные ярко выраженные четыре времена года. Одновременно рассматривается возможность создания киностудии Astana Film. Это поручение Главы государства, она послужит площадкой для концентрации международных лидеров в области киноиндустрии", - рассказал министр.



По его словам, на территории "Казахфильма" специальной экономической зоны с особым порядком землепользования, налогового и таможенного обложения.



"За счет привлечения в кино частного капитала, а также зарубежных компаний мы сможем охватить практически все приоритетные сегменты экономики смежным кинопроизводством - это строительство, сервис, развлечения, внутренний и внешний туризм, дополнительные рабочие места, а также привлечение новых технологий и специалистов", - отметил Мухамедиулы.



Также министр пояснил, что законопроект полностью пересматривает правила финансирования фильмов в Казахстане.



"В полном объеме будет финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость. В первую очередь это исторические картины, патриотические фильмы, документальные, анимационные, дебютные картины. Все остальные фильмы, так называемые массовые, коммерческие проекты, будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частного капитала. Согласно этой модели, мы ожидаем, что к 2021 году мы значительно увеличим количество производимых фильмов и на 30 процентов мы разгрузим государственный бюджет", - сказал он.