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Новую киностудию планируют создать в Казахстане

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Новую киностудию планируют создать в Казахстане
Иллюстративное фото
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о планах по созданию новой киностудии Astana Film, передает корреспондент Tengrinews.kz.

При обсуждении в Мажилисе законопроекта "О киноиндустрии" министр рассказал о том, какие новшества ждут казахстанский кинематограф в ближайшем будущем.

"Основная тема - это возможность Казахстана стать съемочной площадкой для голливудских фильмов. Для этого мы можем предложить условия, включая ландшафт и климат. У нас есть три основных момента - это политическая стабильность, сильный технический кадровый состав и прекрасные ярко выраженные четыре времена года. Одновременно рассматривается возможность создания киностудии Astana Film. Это поручение Главы государства, она послужит площадкой для концентрации международных лидеров в области киноиндустрии", - рассказал министр.

По его словам, на территории "Казахфильма" специальной экономической зоны с особым порядком землепользования, налогового и таможенного обложения.

"За счет привлечения в кино частного капитала, а также зарубежных компаний мы сможем охватить практически все приоритетные сегменты экономики смежным кинопроизводством - это строительство, сервис, развлечения, внутренний и внешний туризм, дополнительные рабочие места, а также привлечение новых технологий и специалистов", - отметил Мухамедиулы.

Также министр пояснил, что законопроект полностью пересматривает правила финансирования фильмов в Казахстане.

"В полном объеме будет финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость. В первую очередь это исторические картины, патриотические фильмы, документальные, анимационные, дебютные картины. Все остальные фильмы, так называемые массовые, коммерческие проекты, будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частного капитала. Согласно этой модели, мы ожидаем, что к 2021 году мы значительно увеличим количество производимых фильмов и на 30 процентов мы разгрузим государственный бюджет", - сказал он.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:09
Очередная кормушка. И инструмент по отуплению масс.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:02
а что Казахфильм уже не в почете?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:48
Лучше откройте этот киностудию в Узбекистане. Там и кадр, и дешевая рабочая сила есть.
Зачем открывать у нас? Ну, снимут фильм наподобие Кочевника с бюджетно 35 миллион долларов. А сборы будут несколько сот тысяч.
Да и название киностудии поменяйте. Назовите нұрлы-күйна.
 
 

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