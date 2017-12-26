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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почетный консул Германии найден мертвым в Атырау

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Почетный консул Германии найден мертвым в Атырау
фото с сайта daz.asia.ru
Тело почетного консула Германии по Западному Казахстану 54-летнего Петера Кригера обнаружено в Атырау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой город».

Знакомая покойного Айнагуль Темирташева рассказала, что он жил и работал в Атырау.

«Это тяжелая утрата для всех, кто знал его как добрейшего, щедрого и очень чуткого человека. Мы не знаем телефоны его родных и близких. Просим всех, кто знает его братьев, сообщить им эту печальную весть», - обратилась женщина к жителям Атырау.

В Департаменте внутренних дел Атырауской области отметили, что тело покойного обнаружено в квартире, которую он арендовал.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых станет известна причина смерти консула Германии. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено», - сообщили в департаменте.

По предварительной информации, покойный страдал одним из хронических недугов.

На сайте представительства Германии в Казахстане сообщается, что Петер Кригер являлся почетным консулом Германии в Атырау с 2010 года. К сфере его деятельности относятся области: Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская. В обязанности почетного консула не входит оформление и выдача виз.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:03
Ключевое слово "Щедрого" blind
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:38
Героин, видимо, левый консулу затолкали.. death
 
 

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