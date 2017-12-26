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В Казахстане изменили срок содержания под стражей

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 20:13
В Казахстане изменили срок содержания под стражей
Фото из открытых источников
26 декабря в Генеральной прокуратуре состоялось оперативное совещание с участием руководства правоохранительных и судебных органов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совещание было посвящено работе органов уголовного преследования и судей в новых правовых условиях, начиная с января 2018 года.

Обсуждены вопросы введение в действие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

В связи с этим, Генеральным прокурором К.П. Кожамжаровым для формирования единообразной практики органам уголовного преследования и территориальным прокурорам направлено Указание о порядке применения Закона.

Основные изменения коснулись порядка и оснований задержания граждан, применения мер пресечения и санкционирования следственным судьей следственных действий, регистрации в Едином реестре досудебных расследований. Они нацелены на укрепление защиты прав человека в досудебном расследовании.

Законом сокращен срок задержания лица без санкции суда с 72 до 48 часов, для несовершеннолетних – до 24 часов. Лишь при совершении наиболее опасных для общества и граждан деяний лицо может быть задержано на 72 часа.

К ним относятся совершение преступления: в составе преступной группы, в ходе массовых беспорядков, связанного с незаконным оборотом наркотиков, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористических (экстремистских) преступлений, а также умышленных преступлений, повлекших смерть человека.

По новым требованиям, содержание под стражей граждан по подозрению в экономических преступлениях, за исключением рейдерства, подделки денег, контрабанды, создания финансовых пирамид и совершения преступления в составе ОПГ, не допускается.

Только суд будет санкционировать применение меры пресечения залог, а также проведение принудительного освидетельствования и получение образцов.

Орган досудебного расследования будет обязан в течение 24 часов уведомить собственника об ограничении его права распоряжаться имуществом. Через 10 дней ограничение снимается либо направляется ходатайство в суд, для получения санкции на арест имущества.

Начнут действовать институты приказного производства и электронного уголовного дела.

Приказное производство будет проводиться по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести в сокращенные сроки.

Кроме того, у следователя появляется возможность расследовать уголовные дела в электронном формате. Это сделает уголовный процесс прозрачным, исключит утерю и фальсификацию доказательств, повысит защиту прав участников процесса.

Орган расследования будет уведомлять лицо о проведенном в отношении него негласном следственном действии. Если такое действие незаконно или причинило ущерб данному лицу, то оно вправе обратиться в суд с иском.

Законом запрещено начинать досудебное производство по заявлениям и сообщениям, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения.

Также не допускается регистрация заявления о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок.

Кроме того, с 1 марта 2018 года санкционирование негласных следственных действий будет производиться судом.

В целом, Закон укрепляет защиту конституционных прав граждан, усиливает судебный контроль и повышает состязательность сторон в уголовном процессе.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:19
Что по коррупции решать будете, прокуроры?
 
 

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