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Зарплаты министров впервые обнародовали в России

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Зарплаты министров впервые обнародовали в России
Фото: РИА Новости
Минфин России впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров, сообщает РИА Новости.

Согласно предоставленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в тройке лидеров рейтинга оказались глава Минэкономразвития Максим Орешкин и Минэнерго Александр Новак (1,27 и 1,16 миллиона рублей соответственно).

Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции (Александр Коновалов), спорта (Павел Колобков), иностранных дел (Сергей Лавров), здравоохранения (Вероника Скворцова) и образования (Ольга Васильева).

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России выросла на 4 процента и составила 115,7 тысячи рублей по итогам 2016 года.

Отметим, по данным Нацбанка, курс рубля составляет около 5,76 тенге.
Источник: tengrinews.kz
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