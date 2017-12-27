Зарплаты министров впервые обнародовали в России

Минфин России впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров, сообщает РИА Новости.



Согласно предоставленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в тройке лидеров рейтинга оказались глава Минэкономразвития Максим Орешкин и Минэнерго Александр Новак (1,27 и 1,16 миллиона рублей соответственно).



Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции (Александр Коновалов), спорта (Павел Колобков), иностранных дел (Сергей Лавров), здравоохранения (Вероника Скворцова) и образования (Ольга Васильева).



Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России выросла на 4 процента и составила 115,7 тысячи рублей по итогам 2016 года.



Отметим, по данным Нацбанка, курс рубля составляет около 5,76 тенге.