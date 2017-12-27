Зарплаты министров впервые обнародовали в России

Минфин России впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров, сообщает РИА Новости.
Согласно предоставленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в тройке лидеров рейтинга оказались глава Минэкономразвития Максим Орешкин и Минэнерго Александр Новак (1,27 и 1,16 миллиона рублей соответственно).
Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции (Александр Коновалов), спорта (Павел Колобков), иностранных дел (Сергей Лавров), здравоохранения (Вероника Скворцова) и образования (Ольга Васильева).
Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России выросла на 4 процента и составила 115,7 тысячи рублей по итогам 2016 года.
Отметим, по данным Нацбанка, курс рубля составляет около 5,76 тенге.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.