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Суд Лондона арестовал особняк казахстанца за 17 млн долларов

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Суд Лондона арестовал особняк казахстанца за 17 млн долларов
Источник: Sputnik Казахстан
Высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску о хищении денег у компании Kazakhstan Kagazy — производителя упаковки и логистического оператора, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

"Это дает хорошие перспективы на погашение компанией задолженности перед вкладчиками АО "ЕНПФ", которая составляет по номинальной стоимости 12,5 миллиарда тенге", — говорится в релизе ЕНПФ.

Во время пресс-конференции управляющий директор пенсионного фонда Маулен Утегулов напомнил историю этого дефолта, которая длится уже более четырех лет.

Бывшие собственники и руководители Kazakhstan Kagazy — Баглан Жунис (экс-председатель совета директоров), Максат Арип (экс-гендиректор) и Шынар Диханбаева (экс-директор по финансам) обвиняются в хищении 150 миллионов долларов.

Как утверждают новые собственники компании, в марте 2013 года они обнаружили резервный компьютер с черной бухгалтерией. Согласно информации добытой оттуда, средства Kazakhstan Kagazy в объеме 150 миллионов долларов были переведены на счета юридических лиц, не входящих в группу компании.

В середине 2016 года новыми собственниками при участии пенсионного фонда был составлен "план реабилитации эмитента", и одним из основных источников погашения обязательств перед фондом, в размере 15 миллиардов тенге, являлась взыскиваемая сумма по иску Kazakhstan Kagazy к бывшим акционерам и руководителям.

"За период реабилитации с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года сумма погашенной компанией задолженности перед фондом составила более 358 миллионов тенге", — сказал Утегулов.

Сумма предъявленных Kazakhstan Kagazy исков к своим бывшим акционерам и руководителям составила более 260 миллионов в американской валюте.

И на днях судом осуществлена международная блокировка активов Максата Арип на сумму более 95 миллионов долларов, а также его особняка, оцененного в 17 миллионов долларов.

Со вторым бывшим акционером Багланом Жунус было подписано мировое соглашение на сумму 3 миллиона долларов. Точная сумма, присужденная решением суда, будет определена по английскому праву в ходе косвенных слушаний, которые должны состояться в 2018 году.

"Таким образом, вышеуказанное решение суда создает реальные перспективы по возврату задолженности Kazakhstan Kagazy по пенсионным активам", — уверены в ЕНПФ.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 20:29
Вот тут и надо башки рубить.
 
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 Trykster (Посетители) Сегодня, 19:28
Расплодили воров как блох и теперь они кусают.Одна радость блохи согласны на мировые соглашения.
 
 

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