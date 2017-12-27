Суд Лондона арестовал особняк казахстанца за 17 млн долларов

Высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску о хищении денег у компании Kazakhstan Kagazy — производителя упаковки и логистического оператора, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
"Это дает хорошие перспективы на погашение компанией задолженности перед вкладчиками АО "ЕНПФ", которая составляет по номинальной стоимости 12,5 миллиарда тенге", — говорится в релизе ЕНПФ.
Во время пресс-конференции управляющий директор пенсионного фонда Маулен Утегулов напомнил историю этого дефолта, которая длится уже более четырех лет.
Бывшие собственники и руководители Kazakhstan Kagazy — Баглан Жунис (экс-председатель совета директоров), Максат Арип (экс-гендиректор) и Шынар Диханбаева (экс-директор по финансам) обвиняются в хищении 150 миллионов долларов.
Как утверждают новые собственники компании, в марте 2013 года они обнаружили резервный компьютер с черной бухгалтерией. Согласно информации добытой оттуда, средства Kazakhstan Kagazy в объеме 150 миллионов долларов были переведены на счета юридических лиц, не входящих в группу компании.
В середине 2016 года новыми собственниками при участии пенсионного фонда был составлен "план реабилитации эмитента", и одним из основных источников погашения обязательств перед фондом, в размере 15 миллиардов тенге, являлась взыскиваемая сумма по иску Kazakhstan Kagazy к бывшим акционерам и руководителям.
"За период реабилитации с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года сумма погашенной компанией задолженности перед фондом составила более 358 миллионов тенге", — сказал Утегулов.
Сумма предъявленных Kazakhstan Kagazy исков к своим бывшим акционерам и руководителям составила более 260 миллионов в американской валюте.
И на днях судом осуществлена международная блокировка активов Максата Арип на сумму более 95 миллионов долларов, а также его особняка, оцененного в 17 миллионов долларов.
Со вторым бывшим акционером Багланом Жунус было подписано мировое соглашение на сумму 3 миллиона долларов. Точная сумма, присужденная решением суда, будет определена по английскому праву в ходе косвенных слушаний, которые должны состояться в 2018 году.
"Таким образом, вышеуказанное решение суда создает реальные перспективы по возврату задолженности Kazakhstan Kagazy по пенсионным активам", — уверены в ЕНПФ.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.