«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 28 Декабря
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.38 KZT
  • €1 = 393.91 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Командир ИГИЛ родом из Казахстана решил сдаться "на любых условиях" - Кадыров

Просмотров:589 Опубликовано: Вчера, 21:29
Командир ИГИЛ родом из Казахстана решил сдаться "на любых условиях" - Кадыров
Иллюстративное фото
Полевой командир крупного отряда боевиков организации "Исламское государство", воевавший в Сирии, выразил готовность сдаться, информация, которой он обладает, представляет огромный интерес для правоохранителей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает "Интерфакс".

"Этого человека (готового сдаться - ИФ) зовут Лема Магомадов. Он уроженец, гражданин и житель Казахстана. Воевал под именем Абу Амир. В Иблисском государстве (ИГИЛ - ИФ) с 2013 года", - сказал "Интерфаксу" Рамзан Кадыров в Кремле после заседания Госсовета.

По его словам, Магомадов принимал участие в большинстве боестолкновений во многих городах и селах Сирии, находился в близком окружении одного из лидеров ИГ Омара Аль-Шишани.

"Командовал отрядом из 1500 человек. Три раза тяжело ранен. Говорит, что все подчиненные погибли. Готов сдаться на любых условиях", - подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что Лема Магомадов "представляет огромный оперативный интерес для компетентных органов".

"Детали наших дальнейших действий не подлежат оглашению", - добавил Рамзан Кадыров.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 07:21
ОбывателЪ,
Да че там! Они все живы, ибо как бессмертны. Не верите - слетайте на Луну, там секретная база третьего Рейха dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 07:17
бася,
Да пущай заберает к себе, раз так о нем печется
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 02:03
Цитата: Швейк
Вот возьмём, к примеру, пиндосов. Приютили в своё время у себя ССовца Вернера фон Брауна. А сколько профита с этого поимели!

У Асадов в Дамаске так же немало гитлеровцев скрывалось. Многие думаю все ещё живы. Их немало осело на арабском Востоке. Многие принимали Ислам и сливались с местными.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Вчера, 22:06
бася,
Адреса, пароли, явки (с) У спецслужб свои игры. Часто за гранью добра и зла в общечеловеческом понимании. Вот возьмём, к примеру, пиндосов. Приютили в своё время у себя ССовца Вернера фон Брауна. А сколько профита с этого поимели! Нормальный ход для политиков - бизнес, ничего личного...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Вчера, 21:50
а зачем этот отморозок нужен? Сирийцев убивал,пусть они его и судят..
хотя наверняка Кадыров его возьмёт к себе,такие ему нужны,не зря завел разговор..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика