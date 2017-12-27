Командир ИГИЛ родом из Казахстана решил сдаться "на любых условиях" - Кадыров

Полевой командир крупного отряда боевиков организации "Исламское государство", воевавший в Сирии, выразил готовность сдаться, информация, которой он обладает, представляет огромный интерес для правоохранителей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает "Интерфакс".



"Этого человека (готового сдаться - ИФ) зовут Лема Магомадов. Он уроженец, гражданин и житель Казахстана. Воевал под именем Абу Амир. В Иблисском государстве (ИГИЛ - ИФ) с 2013 года", - сказал "Интерфаксу" Рамзан Кадыров в Кремле после заседания Госсовета.



По его словам, Магомадов принимал участие в большинстве боестолкновений во многих городах и селах Сирии, находился в близком окружении одного из лидеров ИГ Омара Аль-Шишани.



"Командовал отрядом из 1500 человек. Три раза тяжело ранен. Говорит, что все подчиненные погибли. Готов сдаться на любых условиях", - подчеркнул глава Чечни.



Он отметил, что Лема Магомадов "представляет огромный оперативный интерес для компетентных органов".



"Детали наших дальнейших действий не подлежат оглашению", - добавил Рамзан Кадыров.