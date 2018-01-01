Расписание поездов изменилось в Казахстане

В Казахстане с 1 января вводится новый график движения поездов, передает Tengrinews.kz.



"С 1 января 2018 года будет изменено расписание движения поездов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу "105", звонки с городских номеров бесплатно", - сообщил частный перевозчик ТОО "Турксиб Астана".



К примеру, поезд № 44/43 сообщением Костанай - Алматы-1 по новому расписанию отправляется из Алматы-1 на почти полчаса позже, в 22.33.



В АО "Пассажирские перевозки" добавили, что расписание меняется на ряд поездов. Более подробно ознакомится с графиком можно здесь.



Ранее расписание поездов менялось с 10 декабря 2017 года.



Также в O’zbekiston temir yo'llari сообщили о введении скидок на поезда, следующих с ними беспересадочных и прицепных вагонах международного сообщения в направлении Российской Федерации и Республики Казахстан.



Начиная со 2 января 2018 года, в зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки:



- при покупке билета в период 45 - 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45 процентов;



- при покупке билета в период 30 - 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагонов, пассажир получить скидку в размере 35 процентов;



- при покупке билета в плацкартные вагоны в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 35 процентов;



- при покупке билета в плацкартный вагон в период от 30 до 6 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 25 процентов;



- при покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5 процентов.



Соответственно, чем меньше суток для приобретения билета до даты отправки поезда, тем меньше скидка на приобретённый билет.



При оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также для проезда организованных групп пассажиров указанные скидки не применяются.



Кроме этого с нового года запускается дополнительный скорый поезд № 154/153 Астана - Семипалатинск в ежедневном обращении и с 1 января подвижной состав стандартного поезда № 376/375 Астана - Лениногорск заменен на более современные вагоны "Тұлпар-Тальго". Время в пути следования составит 28 часов в одном направлении, что меньше действующего времени следования поезда на три часа".



Сообщалось, что с начала 2018 года изменяется нумерация скорых поездов:



- Алматы - Атырау на № 35/36 (вместо № 77/78);

- Алматы - Защита на № 45/46 (вместо № 69/70);

- Астана - Актобе на № 97/98 (вместо № 87/88);

- Алматы - Петропавловск на № 703/704 (вместо № 705/706);

- Астана - Шымкент на № 709/710 (вместо № 707/708).



Помимо этого, с 1 января по 38 маршрутам подорожает билет на 7 процентов, по трем маршрутам - на 3 процента, а по 16 направлениям изменений не планируется. По пригородным поездам рост тарифов составит 37 процентов.