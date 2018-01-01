«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 01 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.33 KZT
  • €1 = 398.23 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Расписание поездов изменилось в Казахстане

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Расписание поездов изменилось в Казахстане
Железнодорожный вокзал Астаны. Фото ©Даниал Окасов
В Казахстане с 1 января вводится новый график движения поездов, передает Tengrinews.kz.

"С 1 января 2018 года будет изменено расписание движения поездов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу "105", звонки с городских номеров бесплатно", - сообщил частный перевозчик ТОО "Турксиб Астана".

К примеру, поезд № 44/43 сообщением Костанай - Алматы-1 по новому расписанию отправляется из Алматы-1 на почти полчаса позже, в 22.33.

В АО "Пассажирские перевозки" добавили, что расписание меняется на ряд поездов. Более подробно ознакомится с графиком можно здесь.

Ранее расписание поездов менялось с 10 декабря 2017 года.

Также в O’zbekiston temir yo'llari сообщили о введении скидок на поезда, следующих с ними беспересадочных и прицепных вагонах международного сообщения в направлении Российской Федерации и Республики Казахстан.

Начиная со 2 января 2018 года, в зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки:

- при покупке билета в период 45 - 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45 процентов;

- при покупке билета в период 30 - 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагонов, пассажир получить скидку в размере 35 процентов;

- при покупке билета в плацкартные вагоны в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 35 процентов;

- при покупке билета в плацкартный вагон в период от 30 до 6 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 25 процентов;

- при покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5 процентов.

Соответственно, чем меньше суток для приобретения билета до даты отправки поезда, тем меньше скидка на приобретённый билет.

При оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также для проезда организованных групп пассажиров указанные скидки не применяются.

Кроме этого с нового года запускается дополнительный скорый поезд № 154/153 Астана - Семипалатинск в ежедневном обращении и с 1 января подвижной состав стандартного поезда № 376/375 Астана - Лениногорск заменен на более современные вагоны "Тұлпар-Тальго". Время в пути следования составит 28 часов в одном направлении, что меньше действующего времени следования поезда на три часа".

Сообщалось, что с начала 2018 года изменяется нумерация скорых поездов:

- Алматы - Атырау на № 35/36 (вместо № 77/78);
- Алматы - Защита на № 45/46 (вместо № 69/70);
- Астана - Актобе на № 97/98 (вместо № 87/88);
- Алматы - Петропавловск на № 703/704 (вместо № 705/706);
- Астана - Шымкент на № 709/710 (вместо № 707/708).

Помимо этого, с 1 января по 38 маршрутам подорожает билет на 7 процентов, по трем маршрутам - на 3 процента, а по 16 направлениям изменений не планируется. По пригородным поездам рост тарифов составит 37 процентов.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика