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"Скандалом пахнет". Пугачеву после "Новогоднего огонька" обвинили в плагиате

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 06:23
"Скандалом пахнет". Пугачеву после "Новогоднего огонька" обвинили в плагиате
Поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что новая песня Аллы Пугачевой "Я летала" - плагиат.
В новогоднюю ночь на Первом канале состоялась премьера песни Аллы Пугачевой "Я летала". Однако радостное для Примадонны событие обернулось скандалом, сообщают Dni.ru.

Сразу после премьеры поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что новая песня Аллы Пугачевой "Я летала" - плагиат. Он уверен, что кто-то возможно не намеренно украл его композицию. "Вот не хотели телезрители видеть и слышать на "Новогоднем Огоньке" Аллу Борисовну, ан нет - решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади "Я летала".

Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад", - написал на своей странице в Facebook Вулых.



По словам поэта, его песня была настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса "Песни года". "Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонек", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат", - заявил Вулых.



Что бы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни. "Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои", - резюмировал он. Известно, что композицию для новогоднего огонька Алла Борисовна выбирала сама, телеканал лишь принял условия Примадонны. Теперь же, если создатель оригинальной версии пойдет в суд, достанется всем - и авторам песни "Я летала", и Пугачевой, и Первому каналу, отмечает издание.
Источник: tengrinews.kz
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