Медики рассказали, как высыпаться каждый день

Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время
Профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон рассказала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися. Эксперта цитирует The Daily Mail.
По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой, - отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.
"Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть", - отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные "биологические часы".
При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.
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