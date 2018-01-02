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Медики рассказали, как высыпаться каждый день

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 06:27
Медики рассказали, как высыпаться каждый день
Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время
Профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон рассказала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися. Эксперта цитирует The Daily Mail.

По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой, - отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.

"Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть", - отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные "биологические часы".

При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.
Источник: tengrinews.kz
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