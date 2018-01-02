Фото карагандинки возмутило Казнет

Пользователей Казнета возмутила фотография девушки, которая оделась на Новый год Адольфом Гитлером и нарядила ребенка в том же стиле, передает Zakon.kz.



Публикация размещена в паблике skandal_krg в социальной сети Instagram.



Ребенку на фото меньше двух лет. Ему пририсовали усы и зачесали волосы вбок. Сама девушка нарисовала усы и себе. На фото она держит ребенка и «зигует» (отдает известное нацистское приветствие Sieg Heil!).



Комментаторы возмущены снимком. Есть и те, которые призывают власти обратить внимание и наказать девушку.



«Мамочка - дебилка, которая не знает истории своей страны. Я бы посмотрела на ее лицо с усиками, если бы у нее фашист вырывал из рук сыночка и как полено бросал в костер, где горели такие же крохи. Чему она может научить своего ребенка, если предала своих дедов, прадедов», - пишет olga.krivosheeva.271260.



«Ужас!!! Неужели твой дед не воевал? Не смешно!!! Фашисты вот таких маленьких детей убивали!!» – возмущена ospanovadariga.



Публикация собрала более 300 комментариев. Одним из них стал и ответ самой героини обсуждений.



«Это инсценировка! Я по-твоему ходила так по улицам? Мы накрасились, пофотались, поиграли в "войнушки" и забыли, а тут раздули. Да, конечно, я поржала от души от всех этих недалеких комментаторов. Я уже повторилась, это была шутка, не более. Юмор бывает разный - безобидный, черный и так далее. Не все поняли его, что уж тут поделать. И тот бред, что писали якобы я поддерживаю идеологию Гитлера, нацистка, немка, которая хочет снова, чтобы это все повторилось и тому подобнее, вообще просто убило меня. Если на то дело пошло, фото в Instagram у меня было не одно, их было несколько, и там мои братишки типа устроили небольшую инсценировку где советский солдат воюет с фашистами. А наш малой просто самый главный, вот и нарядили его так. И они, и я, прекрасно знаем историю, и что натворили фашисты в свое время. Так что не надо писать о нашей якобы неграмотности, судя лишь по одной фотографии, которая никак не отображает всей картины. А те, которые материли меня, как могли просто показали свой уровень и воспитание, которого у людей абсолютно нет», - заявила автор снимка amangalieva@a_hat070.