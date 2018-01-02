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Фото карагандинки возмутило Казнет

Просмотров:1096 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Фото карагандинки возмутило Казнет
Девушка одела себя и ребенка Гитлером.
Пользователей Казнета возмутила фотография девушки, которая оделась на Новый год Адольфом Гитлером и нарядила ребенка в том же стиле, передает Zakon.kz.

Публикация размещена в паблике skandal_krg в социальной сети Instagram.

Ребенку на фото меньше двух лет. Ему пририсовали усы и зачесали волосы вбок. Сама девушка нарисовала усы и себе. На фото она держит ребенка и «зигует» (отдает известное нацистское приветствие Sieg Heil!).

Комментаторы возмущены снимком. Есть и те, которые призывают власти обратить внимание и наказать девушку.

«Мамочка - дебилка, которая не знает истории своей страны. Я бы посмотрела на ее лицо с усиками, если бы у нее фашист вырывал из рук сыночка и как полено бросал в костер, где горели такие же крохи. Чему она может научить своего ребенка, если предала своих дедов, прадедов», - пишет olga.krivosheeva.271260.

«Ужас!!! Неужели твой дед не воевал? Не смешно!!! Фашисты вот таких маленьких детей убивали!!» – возмущена ospanovadariga.

Публикация собрала более 300 комментариев. Одним из них стал и ответ самой героини обсуждений.

«Это инсценировка! Я по-твоему ходила так по улицам? Мы накрасились, пофотались, поиграли в "войнушки" и забыли, а тут раздули. Да, конечно, я поржала от души от всех этих недалеких комментаторов. Я уже повторилась, это была шутка, не более. Юмор бывает разный - безобидный, черный и так далее. Не все поняли его, что уж тут поделать. И тот бред, что писали якобы я поддерживаю идеологию Гитлера, нацистка, немка, которая хочет снова, чтобы это все повторилось и тому подобнее, вообще просто убило меня. Если на то дело пошло, фото в Instagram у меня было не одно, их было несколько, и там мои братишки типа устроили небольшую инсценировку где советский солдат воюет с фашистами. А наш малой просто самый главный, вот и нарядили его так. И они, и я, прекрасно знаем историю, и что натворили фашисты в свое время. Так что не надо писать о нашей якобы неграмотности, судя лишь по одной фотографии, которая никак не отображает всей картины. А те, которые материли меня, как могли просто показали свой уровень и воспитание, которого у людей абсолютно нет», - заявила автор снимка amangalieva@a_hat070.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 15 )

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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 18:45
Тогда в чем суть претензий стран друг к другу. Пусть путин и трамп лично сядут на танки и друг друга по стреляют кто кого. Народ то жи есть не причем же. Потом полковники всех стран пусть соберутся и дуэлями выяснят отношения. Народ то не причем да.
Если бы было так все просто)))
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:30
Цитата: ОбывателЪ
Фашизм это от латинского фашина (связка) и нечего плохого в принципе в этом слове нет

Не перебарщивай.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:57
Цитата: Lesnik
Зря ставишь знак равенства между немцами и фашистами.

Фашизм это от латинского фашина (связка) и нечего плохого в принципе в этом слове нет, как в притче о венике несет один смысл когда мы вместе мы сила. Просто социал-националистические лозунги появились в нужное время и в нужный момент. Всё это в куче с природной педантичностью и аккуратности немцев сложилось в то что в итоге мы и наблюдали в середине 20 века. Нету в мире исключительной нации, нету народов богоносцев, все люди равны это и доказала вторая мировая война.
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:34
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Наши люди любят ездить на хороших немецких машинах, покупать немецкие обои и клеи от фирмы хенкель,говорить что в немецстане все хорошо и люди там живут в достатке. А когда происходить такие случаи, то все как бараны вспоминают историю.
Я вот что хочу написать, заткнитесь уже. Сначала перестаньте приобретать и пользоваться немецкими товарами. Позор тем кто ездит на немецких машинах и пишет про историю. Подумайте о делах и бабушках которые погибали под этими машинами!


Зря ставишь знак равенства между немцами и фашистами.

Про бабушек-

Москва. Кутузовский проспект. Нарушая правила дорожного движения старушка перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабульку насмерть сбивает VW Touareg V12. Из-за экстренного торможения в Touareg влетает Audi Q7, в нее Mercedes Gelandewagen, далее Lexus LX 570. А потом по очереди: Porsche, Rоlls-Rоусе Рhantоm, Bentley Continental , Aston Martin, и довершает картину Lambоrghini Diablо. Груда железа, огонь, дым. Из Lambоrghini выходит побитый водитель, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту картину и произносит восхищено:
- Молодец бабка! Красиво ушла...
 
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:21
Ай да простой человек просто играет, а тут кипиш на пустом месте подняли. В России которая Победу над Гитлером как свое достояние преподает нынешний вице-премьер не шутя на площадях зиговал и все молчат.. Депутаты Госдумы с портретом Романова которые по сторону фронта были выходят на парад Победы.. И все молчат..
Двойные стандарты, или что положено Юпитеру не дозволено быку?
 
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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 16:12
Так подловить можно каждого. У всех есть монстры в шкафах. Молитесь, чтобы не по вашу душу было.
 
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  • 04.05.2016
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:51
Наши люди любят ездить на хороших немецких машинах, покупать немецкие обои и клеи от фирмы хенкель,говорить что в немецстане все хорошо и люди там живут в достатке. А когда происходить такие случаи, то все как бараны вспоминают историю.
Я вот что хочу написать, заткнитесь уже. Сначала перестаньте приобретать и пользоваться немецкими товарами. Позор тем кто ездит на немецких машинах и пишет про историю. Подумайте о делах и бабушках которые погибали под этими машинами!
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 15:41
Выпороть и простить. podzatylnik
 
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 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 15:33
Любят у нас раздувать из мухи слона.
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:27
Если убрать эти нарисованные усики, то никто даже и не подумал бы что она "нарядилась" под гитлера...
хотя у хитлера совсем другие усы были.
однако и фантазии у народа после встречи нового года...
 
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