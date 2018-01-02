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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод

Просмотров:604 Опубликовано: Сегодня, 16:05
В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев
Казахстану нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод, считает министр энергетики РК Канат Бозумбаев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар».

По словам Бозумбаева, уже создана соответствующая рабочая группа по изучению данного вопроса. А уже со следующего года планируется подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ.

Как отметил министр, с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК: «Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода – это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно».
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • мунайши73
 Trykster (Посетители) Сегодня, 21:04
Цитата: Mestnyi
Завтра Папа поставит другого министра, он начнет в уши лить,

У этого не плохо выходит,пусть грузит мы привыкли,чудесно когда в уши льют и как это по нашему.

Цитата: Lesnik
А как же освоение средств на ежегодном ремонте трех старых заводов? Вы хорошо подумали?

Там папа приказал не вякать и обозвал их нелицеприятно,теперь они другую оду поют.
 
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  • мунайши73
  • Trykster
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:48
мунайши73,
НПЗ мы так и не получили, за то долгое время пользовались более-менее нормальной дорогой на Майку. Хоть что-то...
 
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  • Ingul
  • Швейк
  • Trykster
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:31
Цитата: Ingul
А ведь в Актау начинали строить НПЗ. И ряд объектов завода даже построили.


Я участвовал в строительстве дороги на 43-ем км,к морю.Там должен был быть причал для танкеров.
 
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arman.2016 (Посетители) Сегодня, 19:46
НПЗ должень строится в Мангыстау так как регион нефтьяной.
 
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  • tolk
  • мунайши73
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:33
А ведь в Актау начинали строить НПЗ. И ряд объектов завода даже построили.
Но тогдашний министр сказал, что РК достаточно и имеющихся НПЗ и строительство прекратили.
Наверное наше правительство консультируют астрологи.
 
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  • Lesnik
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  • master_kz
  • Trykster
  • sergbodr
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:46
С 91 года на ромашке гадают. Строить - не строить.
Тошно читать. Завтра Папа поставит другого министра, он начнет в уши лить, что не нужен новый НПЗ.
 
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  • nadiuna
  • Mestnyi
  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:00

В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод

А как же освоение средств на ежегодном ремонте трех старых заводов? Вы хорошо подумали?

Как отметил министр, с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству

Не министр, а простигосподи какой-то.. huh
 
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  • sergbodr
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:25
Он должен быть в нашей области!!! С самой независимости обещали.. Только нужно избежать прежние ошибки и строить подальше от города..
 
 

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