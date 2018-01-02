В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод

Казахстану нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод, считает министр энергетики РК Канат Бозумбаев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар».



По словам Бозумбаева, уже создана соответствующая рабочая группа по изучению данного вопроса. А уже со следующего года планируется подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ.



Как отметил министр, с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству.



Канат Бозумбаев, министр энергетики РК: «Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода – это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно».