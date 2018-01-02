В Иране арестовано более 450 участников акций протеста

Жертвами акций протеста в Иране могли стать более 20 человек, в том числе полицейские. Такие данные приводит "Радио Свобода", ссылаясь на информацию иранского государственного телевидения.



Социальный протест в крупных городах Ирана – Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште продолжается с 28 декабря. Главными причинами акций называют рост инфляции в стране – сильно выросли цены на продукты питания, прежде всего на яйца и домашнюю птицу.



По данным "Радио Свобода", за последнюю ночь погибли девять человек. С учётом более ранних сведений о 12 жертвах, общая цифра превышает два девятка человек.



Между тем, за 1 января полиция задержала в Тегеране около 100 протестующих. Всего же за последние три дня арестовали порядка 450 человек, в том числе 200 – в субботу и 150 – в воскресенье. Такие данные привёл заместитель губернатора провинции Тегеран.



Сейчас, по словам официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Рамезана Шарифа, полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах, где имели место уличные выступления".



"Необходимости в содействии им со стороны КСИР и вмешательстве в события нет", - подчеркнул генерал.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Согласно заявлению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, акции в стране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд государств.



Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций. Секретарь Совбеза подчеркнул, что протесты "закончатся через несколько дней".