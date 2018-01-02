В Иране арестовано более 450 участников акций протеста

Протестующие в Тегеране, 30 декабря 2017 года / Фото AP/Ebrahim Noroozi
Жертвами акций протеста в Иране могли стать более 20 человек, в том числе полицейские. Такие данные приводит "Радио Свобода", ссылаясь на информацию иранского государственного телевидения.
Социальный протест в крупных городах Ирана – Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште продолжается с 28 декабря. Главными причинами акций называют рост инфляции в стране – сильно выросли цены на продукты питания, прежде всего на яйца и домашнюю птицу.
По данным "Радио Свобода", за последнюю ночь погибли девять человек. С учётом более ранних сведений о 12 жертвах, общая цифра превышает два девятка человек.
Между тем, за 1 января полиция задержала в Тегеране около 100 протестующих. Всего же за последние три дня арестовали порядка 450 человек, в том числе 200 – в субботу и 150 – в воскресенье. Такие данные привёл заместитель губернатора провинции Тегеран.
Сейчас, по словам официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Рамезана Шарифа, полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах, где имели место уличные выступления".
"Необходимости в содействии им со стороны КСИР и вмешательстве в события нет", - подчеркнул генерал. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Согласно заявлению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, акции в стране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд государств.
Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций. Секретарь Совбеза подчеркнул, что протесты "закончатся через несколько дней".
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.