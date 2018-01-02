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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Иране арестовано более 450 участников акций протеста

Просмотров:422 Опубликовано: Сегодня, 16:10
В Иране арестовано более 450 участников акций протеста
Протестующие в Тегеране, 30 декабря 2017 года / Фото AP/Ebrahim Noroozi
Жертвами акций протеста в Иране могли стать более 20 человек, в том числе полицейские. Такие данные приводит "Радио Свобода", ссылаясь на информацию иранского государственного телевидения.

Социальный протест в крупных городах Ирана – Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште продолжается с 28 декабря. Главными причинами акций называют рост инфляции в стране – сильно выросли цены на продукты питания, прежде всего на яйца и домашнюю птицу.

По данным "Радио Свобода", за последнюю ночь погибли девять человек. С учётом более ранних сведений о 12 жертвах, общая цифра превышает два девятка человек.

Между тем, за 1 января полиция задержала в Тегеране около 100 протестующих. Всего же за последние три дня арестовали порядка 450 человек, в том числе 200 – в субботу и 150 – в воскресенье. Такие данные привёл заместитель губернатора провинции Тегеран.

Сейчас, по словам официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Рамезана Шарифа, полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах, где имели место уличные выступления".

"Необходимости в содействии им со стороны КСИР и вмешательстве в события нет", - подчеркнул генерал.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Согласно заявлению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, акции в стране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд государств.

Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций. Секретарь Совбеза подчеркнул, что протесты "закончатся через несколько дней".
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 16 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:46
мунайши73,
Бдящие - тоже люди. Бухают-с dada
 
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  • Швейк
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:16
А чё, ещё пока можно писать без регистрации?
 
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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 19:53
Уважаемые пользователи, для личного общения используйте ЛС. Комментарии не относящиеся к теме статьи будут удаляться.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 19:52
Цитата: Lesnik
Хочу, чтобы пендосы выполняли мои фантазии. Чтобы Казахстан стал гегемоном и тенгуха стоила 335 бакусов за единицу

Так значит вся ваша ненависть к ним заключается в вашей зависти?

Цитата: master_kz
Почем там доллар щас?

Мне это зачем?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:43
Qazaq tilinin' latyn nusqasy iske asyp bara jatyrg'anda, Yran elinde bolyp jatqan zattar qyzyq emes bop keteri anyq
 
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  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:27
Цитата: ОбывателЪ
Чего вы хотите? Европейского уровня жизни с совдеповским понятиями?

Хочу, чтобы пендосы выполняли мои фантазии. Чтобы Казахстан стал гегемоном и тенгуха стоила 335 бакусов за единицу. uhmylka
 
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  • Lesnik
  • ЁмоЁ
  • master_kz
  • vaterloo
 Trykster (Посетители) Сегодня, 19:24
Зачинщиков вместе с подстрекателями в кислоту серную в большой котёл. Чем спокойнее в Иране тем лучше нам и им.
 
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  • Lesnik
 master_kz (Посетители) Сегодня, 19:23
Цитата: ОбывателЪ
а вы значит рачком перед пендосами стоите?

Почем там доллар щас?

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
 
-2
  • Trykster
  • vaterloo
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 19:01
Цитата: Lesnik
Мы в коленно-локтевой позиции стоим перед госдепом (спасибо ЕБ). Пока будем выполнять все их извращенные сексуальные пристрастия- будем жить. Нищие, безграмотные, больные. Но живые. Хоть и обесчещенные..

У нас базы военные если что российские, нефти больше в Китай вывозится, газа в Россию, как и металлы. Урановые промыслы российские госкомпании контролируют, а вы значит рачком перед пендосами стоите? lol
Чего вы хотите? Европейского уровня жизни с совдеповским понятиями?
 
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  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 18:46
Цитата: ОбывателЪ

А что у нас?

Мы в коленно-локтевой позиции стоим перед госдепом (спасибо ЕБ). Пока будем выполнять все их извращенные сексуальные пристрастия- будем жить. Нищие, безграмотные, больные. Но живые. Хоть и обесчещенные.. huh
 
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