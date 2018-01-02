Биткоин впервые за несколько лет начал год с падения цены

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в начале года демонстрирует негативную динамику, следует из данных торгов. Так она начала год впервые с 2015-го, пишет РИА Новости.



По данным портала CoinMarketCap, к 13.20 по времени Астаны биткоин дешевел на 3,08 процента, до 13,5 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он снижался на 4,43 процента, до 13,22 тысячи долларов, на GDAX - на 0,97 процента, до 13,35 тысячи долларов, а по данным портала Coindesk - на 0,71 процента, до 13,32 тысячи долларов. По итогам на 1 января биткоин упал более чем на 3 процента.



Для сравнения: в первый день 2017 года он вырос в цене на 3,6 процента, до 998 долларов. До декабря стоимость биткоина не превышала 10 тысяч долларов, но затем начался взрывной рост - 18 декабря криптовалюта достигла максимума в 19,511 тысячи долларов, а всего по итогам года подорожала в 14 раз.



Затем началось снижение, которое ускорилось в последние дни декабря после новостей об очередном внедрении протокола, в результате которого образовалась еще одна криптовалюта - Bitcoin God (GOD). Что касается других криптовалют, то, согласно данным CoinMarketCap, цена Ethereum росла на 14,39 процента, до 882,84 доллара, Bitcoin Cash - снижалась на 2,6 процента, до 2,45 тысячи долларов, Ripple - росла на 1,81 процента, до 2,29.



Капитализация рынка криптовалют составляет 627,88 миллиарда долларов, более трети приходится на долю биткоина.