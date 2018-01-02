«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 02 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.33 KZT
  • €1 = 398.23 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Биткоин впервые за несколько лет начал год с падения цены

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Биткоин впервые за несколько лет начал год с падения цены
Фото: РИА Новости
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в начале года демонстрирует негативную динамику, следует из данных торгов. Так она начала год впервые с 2015-го, пишет РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, к 13.20 по времени Астаны биткоин дешевел на 3,08 процента, до 13,5 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он снижался на 4,43 процента, до 13,22 тысячи долларов, на GDAX - на 0,97 процента, до 13,35 тысячи долларов, а по данным портала Coindesk - на 0,71 процента, до 13,32 тысячи долларов. По итогам на 1 января биткоин упал более чем на 3 процента.

Для сравнения: в первый день 2017 года он вырос в цене на 3,6 процента, до 998 долларов. До декабря стоимость биткоина не превышала 10 тысяч долларов, но затем начался взрывной рост - 18 декабря криптовалюта достигла максимума в 19,511 тысячи долларов, а всего по итогам года подорожала в 14 раз.

Затем началось снижение, которое ускорилось в последние дни декабря после новостей об очередном внедрении протокола, в результате которого образовалась еще одна криптовалюта - Bitcoin God (GOD). Что касается других криптовалют, то, согласно данным CoinMarketCap, цена Ethereum росла на 14,39 процента, до 882,84 доллара, Bitcoin Cash - снижалась на 2,6 процента, до 2,45 тысячи долларов, Ripple - росла на 1,81 процента, до 2,29.

Капитализация рынка криптовалют составляет 627,88 миллиарда долларов, более трети приходится на долю биткоина.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика