Белый дом назвал беспорядки в Иране "народным восстанием"

Белый дом считает беспорядки в Иране "народным восстанием". Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, сообщает РИА Новости.
"Люди устали платить цену за склонное к насилию, коррумпированное руководство. В результате мы сейчас видим естественное народное восстание, организованное иранскими гражданами… США поддерживают иранский народ. Мы призываем режим уважать фундаментальные права граждан на мирное выражение стремления к изменениям", - сказала Сандерс.
Она также обвинила иранские власти в коррупции и поддержке терроризма. "Годы плохого управления, коррупции и авантюристской политики за рубежом подорвали доверие иранцев к их руководству. Иранский режим тратит богатства своего народа на распространение воинственной идеологии и терроризма за рубежом вместо того, чтобы способствовать благосостоянию внутри страны", - добавила она.
В свою очередь официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране. Она добавила, что США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".
Напомним, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны.
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