Депутат предложил разрешить писать на номерах имя автовладельца

На красивых номерах могут появиться и имена автовладельцев. Такое предложение внес депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев, сообщает 24.kz.



Продажа красивых номеров была узаконена в 2015 году. За три года в государственную казну республики поступило более пяти миллиардов тенге. "Эти деньги уходили в чьи-то карманы. Сколько мы теряли. И сейчас при дополнительном рассмотрении закона о дорожном движении ввели нормы по другим уже престижным номерам, где не три, а два номера.



Но в любом случае через эту норму мы прикрыли коррупционный канал", - отметил Оксикбаев. По словам официального представителя Комитета адмполиции МВД РК Ернара Базарова, цены на номера повышенного спроса фиксированные и делятся на две категории. "Первая - от 001 до 009 и 777. Вторая категория - это 100, 200, 300, три единицы, три тройки и так далее.



Если первая категория стоит 517 тысяч тенге, то вторая категория - более 300 тысяч", - пояснил Базаров. Если вы хотите не только красивый номер, но и буквенное обозначение, заплатить придется 646 тысяч тенге. Если же на номере интересуют только буквы, то это будет стоить 130 тысяч.