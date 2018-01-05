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Упрощены процедуры ликвидации юрлиц и ИП

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 18:50
Упрощены процедуры ликвидации юрлиц и ИП
Иллюстративное фото
Налоговым законодательством Казахстана предусмотрена возможность упрощенной процедуры ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность (далее – налогоплательщики) при наличии заключения, составленного аудиторской организацией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по г.Алматы.

Налогоплательщики, имеющие оборот за последние пять лет менее 150 000 МРП, не осуществлявшие “отдельные виды деятельности” (реализация бензина, ГСМ, алкогольной продукции и т.д.), в целях ликвидации, вправе предоставить заявление о прекращении деятельности, ликвидационную налоговую отчетность, заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины и заключение аудита.

Заключение аудита по налогам должно быть составлено не более чем за двадцать дней до даты представления заявления о прекращении деятельности.

Данная норма позволит сократить количество проводимых налоговых проверок органами государственных доходов и увеличить рынок аудиторских услуг.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 21:20
Заголовок какой-то киллерский.
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:45
Значит ли это, что в счастливом 2018 году многие предприниматели пойдут по миру с протянутой рукой?
 
 

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