Упрощены процедуры ликвидации юрлиц и ИП

Налоговым законодательством Казахстана предусмотрена возможность упрощенной процедуры ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность (далее – налогоплательщики) при наличии заключения, составленного аудиторской организацией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по г.Алматы.
Налогоплательщики, имеющие оборот за последние пять лет менее 150 000 МРП, не осуществлявшие “отдельные виды деятельности” (реализация бензина, ГСМ, алкогольной продукции и т.д.), в целях ликвидации, вправе предоставить заявление о прекращении деятельности, ликвидационную налоговую отчетность, заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины и заключение аудита.
Заключение аудита по налогам должно быть составлено не более чем за двадцать дней до даты представления заявления о прекращении деятельности.
Данная норма позволит сократить количество проводимых налоговых проверок органами государственных доходов и увеличить рынок аудиторских услуг.
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