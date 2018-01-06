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В Туркменистане женщинам запретили водить автомобиль

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 05:04
В Туркменистане женщинам запретили водить автомобиль
Фото АНТ
С середины декабря 2017 года власти Туркменистана запретили женщинам садиться за руль. При этом неважно, есть у них водительское удостоверение или нет. В декабре за нарушение данного запрета работники автоинспекции предупреждали дам, что следующий постовой выпишет им штраф. А в январе источники АНТ в столице сообщили, что теперь работники дорожной полиции изымают у водительниц права, а машины отправляют на штрафную стоянку.

«Поначалу я восприняла эту информацию как шутку, но потом столкнулась с этим лично, — сообщила жительница Ашхабада. – Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья».

По словам другого источника, в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личном авто, взяли расписку о том, что они обязуются не садиться за руль.

Ранее поступали сообщения о запрете автомобилей темных расцветок. Эту информацию подтверждают и источники АНТ. На автомобили черного цвета запрет полный. В Ашхабаде с улиц исчезли также и машины темных цветов, например, «мокрый асфальт». Владельцам таких авто говорят, что ездить теперь нельзя, нужно перекрашивать. При этом в дорожной полиции ни на какие нормативные акты не ссылаются.

Источник АНТ, близкий к службе дорожной инспекции, сказал, что 5 декабря министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».

Собеседник АНТ считает, что новые запреты введены лишь для того, чтобы закрыть ими основные проблемы ведомства, а именно низкую профессиональную подготовку работников дорожной полиции и тотальную коррупцию в службе.

«На одном лишь участке протяженностью 14 км близ города Гарабогаз в Балканском велаяте за 2017 год произошло 20 ДТП, одно из которых с летальным исходом. Самое интересное, что там постоянно дежурят автоинспекторы, но профилактикой аварий они не занимаются. Они стоят там ради денег: с каждого грузовика берут по 50 манатов, а если он едет пустой, то 20 манатов. И плевать им на то, что буквально за поворотом получают увечья и гибнут люди», — сказал источник АНТ.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:19
Oho, qyzyq eken. Bir sebebi bar bolar negizi
 
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  • Ирон
  • Пантера
  • Швейк
 Trykster (Посетители) Сегодня, 09:52
А знаете ли Вы, что электроэнергию, воду, газ и соль население в Туркменистане получает…бесплатно и это не вымысел. Бензин был по 2 цента теперь 16 центов и автобусные остановки у них с кондиционерами. Всё было так хорошо пока последние новости не подпортили моё впечатление об этой закрытой и счастливой стране.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 09:41
как говорил Задорнов женщина за рулем это как пьяная обезьяна с двумя гранатами на руках никогда не знаешь куда она ее бросит.
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 08:24
Хороший способ значительно снизить количество машин на дорогах!
 
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  • Mestnyi
  • albatross
  • Ирон
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:22
Бабоньки, а вы думали что чехлами на головы все и ограничится? Счаззззз! Тут один божий человек уже предлагал вас плёткой охаживать. Правда, смиловистился - сказал, чтоб без переломов crazy
 
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Ликвидатор (Посетители) Сегодня, 05:14
Маразм крепчает!!!
 
 

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