Суд приступил к рассмотрению иска правового медиа-центра к Министерству информации и коммуникаций

Отказавшись предоставлять информацию о получателях госзаказа, МИК выступает ответчиком в суде. Процесс проходит в закрытом режиме.
В экономическом специализированном суде Астаны состоялось первое слушание по иску правового медиа-центра к Министерству информации и коммуникаций об отказе в предоставлении информации.
Как объяснила юрист правового медиа-центра Гульмира Бижанова, в июле 2017 года на сайте Министерства информации и коммуникации появился протокол итогов размещения госзаказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне.
Однако, по словам юриста, информацию о том, кто получил бюджетные средства общей суммой свыше 2 млрд тенге, МИК обнародовать отказалось.
"Мы отправили жалобу на неправомерные действия министерства премьер-министру. После этого нам пришёл ответ, что МИК нам не предоставит информацию, поскольку данные о получателях находятся ограниченном доступе. В декабре 2017 года мы обратились в суд, чтобы признать действия МИК незаконными, поскольку в соответствие с законом о доступе к информации, сведения о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежат ограничению", – считает юрист.
Гульмира Бижанова отметила, что никто не знает, какие СМИ конкретно и в каком размере получают деньги, выделяемые государством.
"Конечная наша цель – чтобы эта информация была прозрачной и открытой для налогоплательщиков. Мы хотим изменить практику, мы хотим, чтобы закон о доступе к информации заработал в Казахстане, чтобы госорганы относились к информации не как к своей собственности, а чтобы она была открыта для всех", – пояснила она.
На заседании сторона ответчика в лице заместителя директора юридического департамента МИК РК Жаната Ахметова заявила ходатайство о том, чтобы провести заседание в зарытом режиме.
"Согласно Гражданско-процессуальному Кодексу по ходатайству лица, участвующего в деле о закрытом судебном заседании, дело может быть рассмотрено в закрытом режиме, если необходимо обеспечить охраняемую законом тайну. В соответствии с законом об административных процедурах мы не должны допускать разглашения служебной информации. В этой связи мы просим суд рассмотреть дело в закрытом режиме", – сказал представитель МИК РК.
Судья Нариман Бекназаров удовлетворил ходатайство и попросил журналистов удалиться из зала.
После заседания юрист правового медиа-центра рассказала, что на процессе суд попросил подготовить пояснение о том, для чего информация о получателях госсредств необходима центру.
Кроме того, судья запросил приказ, согласно которому информация о получателях госсредств относится к категории "для служебного пользования".
Представители МИК РК комментировать процесс отказались.
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