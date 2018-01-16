Как выглядит новая олимпийская форма сборной Казахстана

В Астане прошла презентация формы национальной сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, передает корреспондент Tengrinews.kz. Экипировка состоит из парадной утепленной формы с брюками, спортивного, тренировочного и ветрозащитного костюмов, утепленного жилета и других элементов. Изготовлением олимпийской формы казахстанцев занималась японская компания Mizuno."Презентованы парадная, парадно-спортивная, ветрозащитная формы, тренировочный костюм, плюс casual стиль. В комплекте есть также жилетка, футболка-поло, кроссовки, полотенца, рюкзак, то есть все что входит в набор, все это предусмотрено (…). Выбор японской компании Mizuno - это коллегиальное решение Министерства культуры и спорта и Национального олимпийского комитета РК. Mizuno - очень известная марка.Я повторюсь, было много предложений от многих мировых брендов, к примеру компания Lotto , а также казахстанские компании представили также свои наброски, эскизы. И выбор пал на японскую компанию, которая соответствует всем требованиям. Они хорошо знают условия климатические Южной Кореи, и в первую очередь мы хотели создать максимально комфортные условия для наших спортсменов», - рассказал официальный представитель НОК РК Жигер Азбергенов.Отмечается, что форма была разработана в национальных цветах с использованием традиционных орнаментов. Была применена технология Breath Termo для комфорта в неблагоприятных условиях.Напомним, зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Планируется участие спортсменов и официальных лиц из 90 стран мира. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Спортивная делегация Казахстана намерена принять участие в соревнованиях по девяти видам спорта.