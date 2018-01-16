Как выглядит новая олимпийская форма сборной Казахстана

В Астане прошла презентация формы национальной сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, передает корреспондент Tengrinews.kz. Экипировка состоит из парадной утепленной формы с брюками, спортивного, тренировочного и ветрозащитного костюмов, утепленного жилета и других элементов. Изготовлением олимпийской формы казахстанцев занималась японская компания Mizuno.
"Презентованы парадная, парадно-спортивная, ветрозащитная формы, тренировочный костюм, плюс casual стиль. В комплекте есть также жилетка, футболка-поло, кроссовки, полотенца, рюкзак, то есть все что входит в набор, все это предусмотрено (…). Выбор японской компании Mizuno - это коллегиальное решение Министерства культуры и спорта и Национального олимпийского комитета РК. Mizuno - очень известная марка.
Я повторюсь, было много предложений от многих мировых брендов, к примеру компания Lotto , а также казахстанские компании представили также свои наброски, эскизы. И выбор пал на японскую компанию, которая соответствует всем требованиям. Они хорошо знают условия климатические Южной Кореи, и в первую очередь мы хотели создать максимально комфортные условия для наших спортсменов», - рассказал официальный представитель НОК РК Жигер Азбергенов.
Отмечается, что форма была разработана в национальных цветах с использованием традиционных орнаментов. Была применена технология Breath Termo для комфорта в неблагоприятных условиях.
Напомним, зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Планируется участие спортсменов и официальных лиц из 90 стран мира. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Спортивная делегация Казахстана намерена принять участие в соревнованиях по девяти видам спорта.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.