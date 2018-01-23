iPhone взорвался после укуса покупателя

Проверка на подлинность батареи iPhone 8 чуть не обернулась серьезными травмами для дотошного покупателя в китайском магазине — "надкушенный" аккумулятор взорвался в руках молодого человека. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.
Инцидент произошел днем 19 января в центральном Китае, однако местные СМИ не уточняют, где именно. Посетитель магазина электроники после долгих расспросов продавца решил только ему известным способом развеять все сомнения относительно подлинности оказавшейся в его руках модели iPhone 8 — он прикусил крышку зубами, таким образом проверяя установленную батарею.
"Реакция" последней не заставила себя ждать — аккумулятор взорвался спустя секунду в считанных сантиметрах от лица несостоявшегося владельца.
Ни молодой человек, ни его спутница не пострадали. Пришлось ли им платить за испорченный смартфон и каким же все-таки был литий-ионный аккумулятор — подлинным или поддельным, — остается неизвестным.
Это далеко не первый "искрометный" случай с продукцией компании Apple, в частности, с iPhone 8. В конце сентября минувшего года жительница Тайваня приобрела в кредит дорогостоящую новинку, но спустя пять дней смартфон взорвался во время зарядки.
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