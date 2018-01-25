Какие поставщики Алматы разливают воду из-под крана

Санврачи назвали недобросовестных производителей бутилированной воды в южной столице.



60% отечественной продукции, прошедшей испытания в Алматы, не соответствует санитарным требованиям. Эту информацию озвучила руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В департаменте сообщили, что регулярно проверяют 13 предприятий. Из них девять (Aqua Vista, Bizz, Vita, «Серебряная», Sevens, Calipso, «Росинка», «Хан Тенгри», Aqua Nova) осуществляют розлив воды из скважин, которые предназначены для хозяйственно-питьевых и производственно-технических нужд.



Однако, по данным исследования, оставшиеся четыре компании (Nova Water, Auwa Domino, «Тибетская» и «Самал») используют обычную воду из-под крана.



«60% товаров, прошедших испытания в Алматы, так или иначе не соответствуют микробиологическим показателям, - рассказала глава ведомства. - Контрольная закупка товаров на сумму более 5 млн тенге выявила полное несоответствие требованиям законодательства 10,4% закупленных образцов пищевой продукции. В целях защиты внутреннего рынка от опасных импортных товаров возбуждено 63 административных производства, оштрафовано на 7 млн тенге. 19 субъектов закрыто. Изъято 11 кг опасной продукции на сумму 6,7 млн тенге».