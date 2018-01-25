«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 26 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.83 KZT
  • €1 = 397.29 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Гражданская авиация может отделиться от МИР РК

Просмотров:186 Опубликовано: Вчера, 18:59
Гражданская авиация может отделиться от МИР РК
Фото arnapress.kz
Министерство по инвестициям и развитию РК рассматривает вопрос передачи части функций в сфере гражданской авиации в новую нацкомпанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе совместной работы (с Британским агентством гражданской авиации) нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации при МИР РК.

Отмечается, что часть штатной численности в виде инспекторов перейдет в национальную компанию, за министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международным отношениям. Финансирование новой структуры предполагается за счет самоокупаемости с использованием части аэронавигационных сборов за пролет в воздушном пространстве РК и оказанием услуг субъектам отрасли гражданской авиации. Это, как отмечают в ведомстве, исключит нагрузку на госбюджет и соответствует мировой практике.

В МИР рассказали, что британская модель регулирования гражданской авиации является одной из наиболее передовых форм управления в мире и представляет собой государственную корпорацию, которая обеспечивает контроль и надзор в области безопасности полетов. Штатная численность Британского агентства составляет порядка 800 человек. Госкорпорация подотчетна Департаменту транспорта Великобритании, который формирует госполитику в области гражданской авиации. Показателем эффективности такой структуры является высокий уровень соответствия Великобритании стандартам ИКАО по безопасности полетов - свыше 93% (для сравнения, среднемировой уровень - 63%, среднеевропейский - 76%, Казахстан - 74%).

Напомним, по поручению Главы государства в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» предполагается переход на британскую модель госрегулирования отрасли (Шаг 68). Это позволит соответствовать требованиям ИКАО по наличию квалифицированных инспекторов и достичь поставленной цели в 80% по уровню безопасности полетов. Согласно заключению ИКАО, количество инспекторов авиационной администрации должно быть в 2 раза выше, чем в настоящее время.

В рамках реализации этой задачи МИР проделало подготовительную работу, подписало меморандум о взаимопонимании с Британским агентством гражданской авиации, состоялись неоднократные визиты британских специалистов в Казахстан, отработаны проекты технического сотрудничества и получены соответствующие рекомендации и наработки.

Фото arnapress.kz
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Вчера, 20:15

В рамках реализации этой задачи МИР проделало подготовительную работу, подписало меморандум о взаимопонимании с Британским агентством гражданской авиации
Понятно всё. lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика