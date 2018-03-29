Духи Chanel № 5 могут быть опасны для здоровья

Согласно докладу европейского Научного комитета по обеспечению безопасности потребителей, при создании аромата знаменитых духов использовался особый вид древесного мха, содержащего в себе три вида аллергенов — HICC, атранол и хлоратранол.
Самые известные парфюмерные дома Европы попали в зону повышенного внимания со стороны ученых. По мнению экспертов, 15 млн жителей ЕC страдают от аллергии из-за ингредиентов, входящих в состав косметики, сообщает rosbalt.ru.
Среди брендов, вызывающих вопросы — легендарные духи Chanel № 5.
Еще 12 химических веществ и 8 натуральных экстрактов, используемых для создания аромата розы или цитрусовых, внесены Комиссией в разряд "вызывающих особую озабоченность", передает Euromag.
Вопрос о запрете Chanel №5 не стоит, однако не исключено, что формулы некоторых духов придется изменить.
Нововведения могут быть приняты в конце 2014 — начале 2015 года.
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