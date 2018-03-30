Поддельный соевый соус готовили в подвале дома в Алматы

«Задержанный приобрел через интернет специальное оборудование, оснастил цех по изготовлению соевого соуса с использование концентрированных ингредиентов и в дальнейшем реализовывал его на рынках Алматы с незаконным использованием чужого товарного знака и фирменного наименования», - рассказали в ДГД по Алматы.



Незадачливый «бизнесмен» организовал в подвале дома в Алматы цех по изготовлению поддельного соевого соуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».Подпольный цех располагался в микрорайоне Дархан. Служба экономических расследований департамента госдоходов в ходе обыска изъяла 33744 бутылки соевого соуса под названием «Amoy», 930 тысяч штук этикеток на крышки, 524 172 штуки этикеток на бутылки, 14 400 пластиковых бутылок, 672 672 крышек от бутылок, 1800 коробок (гофратара) с товарными знаками «Amoy», а также оборудование (миксер, станок для розлива, станок термического заклеивания этикетки).По итогам обыска заведено уголовное дело по факту изготовления, хранения и реализации на территории Казахстана продукции под чужим товарным знаком без разрешения их владельца и причинения правообладателю крупного ущерба, дело направлено в районный суд Алматы.