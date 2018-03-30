Рассылку в WhatsApp об угрозе терактов в Алматы прокомментировали в МВД

Рассылка в мессенджере WhatsApp об угрозе терактов в Алматы не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сопровождаемый видеоролик семилетней давности, к настоящему времени никакого отношения не имеет. В республике оперативная обстановка стабильная и находится под контролем правоохранительных органов. Нет повода для паники", - сообщил Садубаев. Официальный представитель МВД РК напомним, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.



Напомним, ранее ДВД Алматы начало проверку по факту распространения ложных сообщений о предполагаемом террористическом акте в отношении сотрудников полиции в Алматы. "В мессенджере WhatsАpp распространяются аудиосообщения о якобы совершенном нападении на воинскую часть в Алматы и предполагаемом террористическом акте в отношении сотрудников полиции. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.