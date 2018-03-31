"Ни слова упрека". Казахстанцы помогли семьям погибших в автобусе узбекистанцев

Казахстанцы посетили Узбекистан, чтобы встретиться и оказать помощь семьям 52-х рабочих, погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz."Наш коллектив моментально отреагировал на трагедию, предположив, что эти люди могли работать и на наших объектах, а значит, наши коллеги-строители. Около 1300 сотрудников BI Group собрали почти 10 миллионов тенге и отвезли в Узбекистан", - сообщили в компании.В пресс-службе пояснили, что передача денег задержалась из-за долгих переговоров с другой страной. "В итоге решили сами отвезти деньги, тем более в Ташкенте у нас есть официальное представительство, и ребята очень помогли с доставкой помощи.За выходные накануне Наурыза удалось посетить более 30 семей в Наманганской и Ферганской областях, где потеряли 38 мужчин. Многие из них - родственники, родные братья, отцы и дети. Есть семьи, где погибшие были единственными сыновьями. Остальным семьям помощь развозят в эти дни. Это Андижан, Ташкент, Сурхандарьинская область", - сообщили в компании.О встречах с семьями рассказала представитель компании Гаухар Керимова. "Одна женщина из Туракургана Наманганской области лишилась единственного сына, который кормил семью и мечтал построить на заработанное дом матери. Его мечту теперь реализует местный хокимиат, но одинокой женщине, конечно, все не в радость. Очень жаль людей, потерявших родных. Конечно, и срывы у матерей были. Скорбящая мать мальчика, которому нет еще и 19 лет, из кишлака Ташлак в Ферганской области, встретила нас рыдая так, что слов утешения мы не могли найти", - поделилась она. По мнению Гаухар Керимовой, представители компании стали первыми из Казахстана, кто посетил эти семьи."Самое удивительное в этих людях – никто из них, ни один, не сказал слова упрека в наш адрес, хотя могли, и мы это поняли бы. И мне показалось, что для них очень важно было, что кто-то в Казахстане скорбит вместе с ними, разделяет их чувство утраты. Весть о том, что из Казахстана простые строители везут помощь семьям молниеносно разлетелась, нас встречали, сопровождали старшие, которые по традиции возглавляют махали - это объединения жителей, во главе которых неформальный лидер из уважаемых взрослых людей. Мне кажется, именно в такие моменты проявляются качества и создаются отношения народов друг к другу, которые крепче любых политических соглашений. Такие поступки не забываются", - заключила она.Напомним, 18 января в Актюбинской области загорелся пассажирский автобус. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации. Все погибшие - мужчины, уроженцы Узбекистана. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.