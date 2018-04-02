Граждане России пытались незаконно вывезти из Атырау 29 тонн сжиженного газа

По информации сотрудников пограничной службы КНБ РК, незаконный груз был задержан на пункте пропуска "Курмангазы". Жители республики Дагестан РФ пытались провезти газ по поддельным документам, указав в бумагах, что в ёмкостях находится широкая фракция легких углеводородов.



Как сообщили в Службе экономических расследований ДГД Атырауской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.197 УК РК - "Транспортировка, приобретение, реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения".



Как установлено в ходе следственных мероприятий, сжиженный газ подозреваемые приобрели у одного из ТОО в Жылыойском районе с целью дальнейшей перепродажи.



Отметим, что сжиженный природный газ используется в качестве энергоносителя для тех же целей, что и обычный природный газ. Основные области применения СПГ - это производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для машин и оборудования и в бытовых нуждах.



