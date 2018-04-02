Военный эксперт озвучил причины, по которым Каспийскую флотилию переводят из Астрахани

Военный эксперт назвал причины, по которым Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск.



Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев рассказал и преимуществах дислокации флотилии в Каспийске. В частности, по его словам, Астрахань находится в устье Волги, что не очень выгодно для действия большой группировки кораблей и других сил флота.



«В Каспийске и раньше была соответствующая морская база, там располагались морские десантники», отмечает он. «В Каспийске есть основы, чтобы работать. Отсюда кораблям удобнее действовать на всей акватории Каспийского моря и выгоднее организовывать всестороннее обеспечение», – цитируют эксперта РИА Новости.

В Каспийске, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, сейчас разворачивается огромная стройка.

