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Сборная юниоров Казахстана разгромила Норвегию на чемпионате мира по хоккею

Просмотров:101 Опубликовано: Вчера, 22:25
Сборная юниоров Казахстана разгромила Норвегию на чемпионате мира по хоккею
Старт для казахстанцев на чемпионате оказался удачным.
В Риге команда Казахстана в первом матче в рамках юниорского чемпионата мира-2018 в группе «А» первого дивизиона сыграла со сборной Норвегии, сообщает SportsKZ.

В первом периоде казахстанцы Андрей Буяльский оформил дубль и Олег Бойко поразил ворота норвежцев. Во второй двадцатиминутке Юсуп Асуханов и Сергей Пряхин забросили по шайбе соперникам. В третьем отрезке игры счет не изменился. Обе шайбы за Норвегию забросил Ларс Родне — по одной в первом и втором периодах.

3 апреля игроки сборной Казахстана встретятся с командой Германии.

Норвегия — Казахстан 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 — 07:16 Буяльский (Дёмин, Гайтамиров). В равенстве

1:1 — 10:28 Родне (Хафсмо). В равенстве

1:2 — 17:50 Буяльский. В равенстве

1:3 — 18:19 Бойко О. (Гусейнов). В равенстве

2:3 — 33:02 Родне (Спаберг Олсен). В равенстве

2:4 — 35:28 Асуханов (Атаханов). В равенстве

2:5 — 36:06 Пряхин (Дёмин, Буяльский). В равенстве

Вратари: Брейвольд — Прокофьев.
Источник: zakon.kz
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