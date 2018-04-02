Сборная юниоров Казахстана разгромила Норвегию на чемпионате мира по хоккею

В Риге команда Казахстана в первом матче в рамках юниорского чемпионата мира-2018 в группе «А» первого дивизиона сыграла со сборной Норвегии, сообщает SportsKZ.



В первом периоде казахстанцы Андрей Буяльский оформил дубль и Олег Бойко поразил ворота норвежцев. Во второй двадцатиминутке Юсуп Асуханов и Сергей Пряхин забросили по шайбе соперникам. В третьем отрезке игры счет не изменился. Обе шайбы за Норвегию забросил Ларс Родне — по одной в первом и втором периодах.



3 апреля игроки сборной Казахстана встретятся с командой Германии.



Норвегия — Казахстан 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)



Шайбы: 0:1 — 07:16 Буяльский (Дёмин, Гайтамиров). В равенстве



1:1 — 10:28 Родне (Хафсмо). В равенстве



1:2 — 17:50 Буяльский. В равенстве



1:3 — 18:19 Бойко О. (Гусейнов). В равенстве



2:3 — 33:02 Родне (Спаберг Олсен). В равенстве



2:4 — 35:28 Асуханов (Атаханов). В равенстве



2:5 — 36:06 Пряхин (Дёмин, Буяльский). В равенстве



Вратари: Брейвольд — Прокофьев.