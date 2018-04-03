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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Источник: ЧФ готов обеспечить безопасность в Азовском море

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 06:09
Источник: ЧФ готов обеспечить безопасность в Азовском море
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря и Азовском море после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

"Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна", — добавил источник.

Российское судно "Норд" 26 марта было задержано украинскими пограничниками, которые обвинили российский экипаж в нарушении морской границы. В настоящий момент МИД России требует от украинской стороны вернуть захваченное судно, которое находится в украинском порту Бердянск, и освободить экипаж.

Источник: ria.ru
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Комментарии ( 2 )

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. (Посетители) Сегодня, 07:33
Швейк → Им нужны были заложники
 Они готовятся однажды получить в морду,на международном языке это называется принуждение к миру и это грядёт и вот вот случится.

Швейк → Им нужны были заложники
 Они готовятся получить своё так скажу,принуждение к миру их ждёт как когда то Грузию.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 07:22
Им нужны были заложники. Сразу после этого появилось сообщение о том, что Украина предложила обменять пленных россиян на украинцев, находящихся под арестом в России. Нормальный х....рен - наловить кто первым подвергнётся и устроить торг crazy
 
 

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