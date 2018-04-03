Министр вновь высказался о задержаниях журналистов Ratel и Forbes

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook вновь высказался по ситуации вокруг порталов Ratel.kz и Forbes.kz.



"Как вы знаете, расследование инициировано по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова о распространении заведомо ложной информации. Этому предшествовали неоднократные судебные решения в пользу заявителя.



На сегодня сайт "Forbes" продолжает функционировать в обычном режиме. При этом, как мне известно, следственные действия затронули только одного из сотрудников данного СМИ. И хотя в отношении ни одного задержанного не были приняты процессуальные меры, это вызвало широкий резонанс в журналистском сообществе.



Мы понимаем обеспокоенность представителей масс медиа по поводу случившегося В течение последних суток наше министерство было на постоянном контакте с правоохранительными органами. МИК РК является гражданским госорганом и не вправе вмешиваться в следственные мероприятия. Однако сейчас мы прорабатываем возможность выступить посредником между сторонами этого дела. Также министерство информации и коммуникаций будет добиваться максимально прозрачного и объективного расследования", - написал министр вечером 3 апреля.





Напомним, 2 апреля сотрудники полиции пришли с обыском в редакции интернет-изданий Forbes Казахстан и Ratel.kz. Также стало известно о задержаниях журналистов вышеназванных СМИ - заместителя главного редактора Forbes.kz Александра Воротилова, главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой.