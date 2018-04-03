Польский политик: Великобритания должна предъявить России доказательства или извиниться

Польский политик Януш Корвин-Микке считает, что у России не было никакого интереса в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля, пишет Rzeczpospolita. В этом вопросе он полностью согласен с Владимиром Путиным, который сказал, что Лондон должен представить доказательства либо извиниться. При этом он подчеркнул, что подозревает в случившемся ЦРУ.
Польский политик Януш Корвин-Микке считает, что у России не было никакого интереса в отправлении бывшего российского агента Сергей Скрипаля, пишет Rzeczpospolita.
«Я бы поставил один к пяти, что у России не было в этом никакого интереса. (…) Я не верю, что это она ответственна за отравление Сергея Скрипаля», — сказал лидер партии «Свобода».
По его мнению, в определённых кругах пытаются развязать войну с Россией и Китаем. На этот раз соответствующие шаги предприняло ЦРУ.
«Я абсолютно согласен с Владимиром Путиным, который сказал, что им надо либо показать доказательства, либо извиниться», — сказал Корвин-Микке.
«У меня нет ни малейшего намерения вызывать неприязнь к России, но настоящие польские власти, вопреки интересам Польши, являются решительно антироссийскими под американский диктат», — добавил он.
Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок». В 2006 году мужчина был приговорён к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010-м он попал на острова в рамках обмена шпионами.
Великобритания обвиняет Россию в участии в нападении на Скрипаля. Россия решительно отвергает эти обвинения, резюмирует Rzeczpospolita.
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