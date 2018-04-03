В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram

Власти Казахстана ограничат работу Telegram на территории страны, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).



Об этом заявил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев, передает РИА Новости. По словам министра, в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.



"На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем, в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки", - сказал Абаев.



В середине марта Есильский районный суд Астаны признал незарегистрированное движение ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Казахстана.



Организацию возглавляет беглый банкир Мухтар Аблязов. В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что целью Аблязова является свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности, активно призывает казахстанцев вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь.



В июне 2017 года суд в Алматы признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.