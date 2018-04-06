Опубликован график перехода казахстанских школ на латиницу

Министерство образования и науки опубликовало проект приказа об утверждении графика перехода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года в образовательных учреждениях, передает Tengrinews.kz.



Публичное обсуждение проекта продолжится до 20 апреля 2018 года. Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Согласно графику, с 2019 по 2025 год планируется организовать курсы повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода на латинскую графику. В ведомстве рассчитывают, что курсы пройдут более 192 тысяч учителей.



Планируемый график перехода обучения на латинскую графику:



-0, 1 классы - 2020 год

-0, 1 плюс 2 класс - 2021 год

-0, 1, 2 плюс 3 класс - 2022 год

-0, 1, 2, 3 плюс 4 класс - 2023 год

-0, 1, 2, 3, 4 плюс 5-9 классы - 2024 год

-0, 1, 2, 3, 4, 5-9 плюс 10, 11 классы - 2025 год



Планируемый график перевода учебников и учебно-методических комплектов на латинскую графику:



-0 класс (предшкола) - 2018 год

-1 класс - 2019 год

-2 класс - 2020 год

-3 класс - 2021 год

-4 класс - 2022 год

-5-9 классы - 2023 год



Переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам "Казахский язык и литература" для школ с неказахским языком обучения и организацию закупки учебников местными исполнительными органами планируется провести следующим образом:



-0 класс (предшкола) - 2019 год

-1 класс - 2020 год

-2 класс - 2021 год

-3 класс - 2022 год

-4 класс - 2023 год

-5-9 классы - 2024 год

-10-11 классы - 2025 год



Новый вариант казахского алфавита на латинице Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил в феврале 2018 года.