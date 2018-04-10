Жительница Актау завоевала титул на Miss Supermodel Worldwide-2018

Жительница Актау завоевала титул на мировом конкурсе красоты Miss Supermodel Worldwide-2018, передает корреспондент Тengrinews.kz.24-летняя Сандугаш Абдирхан стала Miss Caspian на ежегодном конкурсе, который традиционно проходит весной в Индии. В этом году в состязании приняли участия 43 супермодели со всего мира. Казахстан на конкурсе представляли три красавицы: помимо Сандугаш в Индию полетели две девушки из Алматы."Конкурс длился 12 дней и время бежало нещадно. Каждый день что-то новое: фотосессии, конференции, выезды, журналисты, репетиции, шоу, переезды из города в город, мероприятия. Мы с каждым днем узнавали культуру Индии. Знакомились с интересными людьми, посещали удивительные места. Проводили время в приютах для глухонемых и многое другое. Об Индии и этой поездке можно говорить бесконечно", - поделилась Сандугаш Абдирхан.Девушка отметила, что это ее второй опыт в международных конкурсах красоты. На своем первом конкурсе Miss World Car & Motosport-2017, который проходил в столице Сербии Белграде, Сандугаш представляла Астану."Для меня это был невероятный опыт. Конкурсы красоты это не только возможность посещать страны, но и возможность громко заявить о себе. Ведь каждая из нас особенная, индивидуальна. Конкурсы красоты помогают раскрыться. Раскрыть ту леди внутри тебя. А также знакомство с очень интересным людьми с разных уголков земли", - делится она.Сандугаш Абдирхан на протяжение последних пяти лет работает в модельной сфере. Также онеа преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе."Пришла я в эту сферу спонтанно. У меня и в мыслях не было посветить себя в модельную сферу. Я всегда позиционировала себя как актрису. На тот момент меня заметила директриса модельного агентства. И предложила попробовать поработать в качестве модели. Тогда я была студенткой, подумала почему бы не попробовать что-то новенькое для себя. Ну и понеслось. Как говориться случайности не случайны", - отметила девушка.Помимо работы в модельном бизнесе Сандугаш трудится по специальности, которую окончила в университет. По образованию она юрист и сейчас работает в компании в сфере строительство объектов нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе. Кроме того она семь лет занималась балетом и пять лет фортепиано. Увлекается горнолыжным спортом и танцами.