10 тысяч грантов выделили вузы России для казахстанцев

Вузы России выделили 10 тысяч грантов для казахстанских граждан. Об этом на брифинге сообщил представитель АО «Центр международных программ» Алтай Нурманов, передает МИА «Казинформ».



«В рамках межправительственных соглашений для казахстанских граждан было выделено 10 тысяч грантов на обучение в более чем 30 вузах Российской Федерации. Уже с 23 апреля по 15 мая в городах Астана, Алматы, Актау, Жезказган, Кызылорда, Тараз и Шымкент состоятся вступительные экзамены на бюджетные места для обучения в вузах России», — сообщил Алтай Нурманов.



Также по программе «Болашак» начался прием документов для обучения в вузах Польши, Малайзии, России и других стран. «В текущем году в программе «Болашак» произошли некоторые изменения. Для лиц, самостоятельно поступивших в типовые зарубежные вузы, требование к среднему баллу диплома снижено до 3 баллов GPA», — добавил он.



Кроме того, спикер отметил, что приоритетные категории работников для прохождения стажировок после обучения в зарубежных вузах — это научные работники, работники судов, прокуратуры, финансового сектора, задействованные в создании Международного финансового центра «Астана» и в центрах информационной безопасности.



Международная стипендия «Болашак» была учреждена Указом Президента Казахстана от 5 ноября 1993 года. За время действия программы гранты получили более 12 тысяч молодых казахстанцев, подготовлено 10 тысяч специалистов. В данный момент обучается 1053 стипендиата.