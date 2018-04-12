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Аргентинские полицейские обвинили мышей в пропаже полтонны марихуаны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Аргентинские полицейские обвинили мышей в пропаже полтонны марихуаны
Фото : psyplants.info
В аргентинском городе Пилар с полицейского склада исчезло 540 килограммов марихуаны. Местные сотрудники правоохранительных органов в зале суда заявили, что наркотик съели мыши, передает BBC News.

Пропажу обнаружил новый руководитель местной полиции Эмилио Портеро (Emilio Portero). В результате выяснилось, что пропало больше полутонны наркотика. При этом на складе на протяжении последних двух лет хранилось шесть тонн марихуаны.

Эксперты из Буэнос-Айреса пришли к выводу, что мыши не могли принять каннабис за пищу и, скорее всего, умерли бы от ее употребления. Отмечается, что мертвых грызунов рядом со складом также не обнаружили.

Суду предстоит выяснить, пропали ли наркотики из-за халатности сотрудников полиции или же их украли специально. Восемь стражей порядка уже уволили из полиции и сразу же взяли под стражу для судебных разбирательств. 4 мая они предстанут перед судом.

9 апреля американка оправдала появление кокаина в своей дамской сумке сильным ветром. Полицейским ее аргументы показались неубедительными.
Источник: zakon.kz
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