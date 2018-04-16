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Ночные суды планируют проводить в Казахстане

Просмотров:153 Опубликовано: Вчера, 21:26
Ночные суды планируют проводить в Казахстане
alau.kz
Верховный суд изучает возможность внедрения в Казахстане практики ночных судов на базе СМАС. В поддержку инициативы уже выступили судьи, представители прокуратуры, МВД, адвокатуры и страховых компаний, передает Today.kz.

Судьи считают, что рассмотрение отдельных дел в позднее время будет удобно в плане реализации прав на судебную защиту и упростит процедуры производства по делам об административных правонарушениях. «Участники производства по делу имеют возможность разрешения в краткие сроки всех вопросов, связанных как с ответственностью сторон, так и с возмещением вреда.

Кроме того, экономится их время, позволяя разрешить судебный спор в вечерние часы (с 18:30 до 22:00) без отрыва от рабочего графика», — говорится в сообщении Верховного суда. Например, за 2017 год в Астане и Алматы суды рассмотрели почти 30 тысяч дел по части 1 статьи 610 КоАП РК. А это значит, что десятки тысяч человек потеряли месяцы, чтобы дождаться страховых выплат.

С введением новой практики сроки обращения в страховую компанию могут сократиться с 72 дней с момента ДТП до трех суток. Инициативу уже обсудили на совещаниях в судах Астаны и Алматы. По мнению участвовавших в них представителей прокуратуры, МВД, адвокатуры, страховых компаний и экспертов, создание таких судов актуально и необходимо.

Предполагается, что ночные суды будут рассматривать правонарушения в области дорожного движения. «Отдельными участниками обсуждений предлагается рассмотрение ночными судами также и дел по правонарушениям миграционного законодательства, общественного порядка, нравственности, а также по посягательствам на права личности», — уточнили в Верховном суде.

Брать на рассмотрение планируется только те дела, стороны в которых не оспаривают обстоятельства совершенного правонарушения, согласны с причиненным ущербом, подают ходатайства о рассмотрении дел незамедлительно.

В Верховном суде сообщили, что идея создания ночных судов появилась после посещения служителями Фемиды Сингапура.
Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Вчера, 21:48
Тогда должны быть и ночные ЖЭКи, поликлиники, школы, детсады...
 
 

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