Ночные суды планируют проводить в Казахстане

Верховный суд изучает возможность внедрения в Казахстане практики ночных судов на базе СМАС. В поддержку инициативы уже выступили судьи, представители прокуратуры, МВД, адвокатуры и страховых компаний, передает Today.kz.



Судьи считают, что рассмотрение отдельных дел в позднее время будет удобно в плане реализации прав на судебную защиту и упростит процедуры производства по делам об административных правонарушениях. «Участники производства по делу имеют возможность разрешения в краткие сроки всех вопросов, связанных как с ответственностью сторон, так и с возмещением вреда.



Кроме того, экономится их время, позволяя разрешить судебный спор в вечерние часы (с 18:30 до 22:00) без отрыва от рабочего графика», — говорится в сообщении Верховного суда. Например, за 2017 год в Астане и Алматы суды рассмотрели почти 30 тысяч дел по части 1 статьи 610 КоАП РК. А это значит, что десятки тысяч человек потеряли месяцы, чтобы дождаться страховых выплат.



С введением новой практики сроки обращения в страховую компанию могут сократиться с 72 дней с момента ДТП до трех суток. Инициативу уже обсудили на совещаниях в судах Астаны и Алматы. По мнению участвовавших в них представителей прокуратуры, МВД, адвокатуры, страховых компаний и экспертов, создание таких судов актуально и необходимо.



Предполагается, что ночные суды будут рассматривать правонарушения в области дорожного движения. «Отдельными участниками обсуждений предлагается рассмотрение ночными судами также и дел по правонарушениям миграционного законодательства, общественного порядка, нравственности, а также по посягательствам на права личности», — уточнили в Верховном суде.



Брать на рассмотрение планируется только те дела, стороны в которых не оспаривают обстоятельства совершенного правонарушения, согласны с причиненным ущербом, подают ходатайства о рассмотрении дел незамедлительно.



В Верховном суде сообщили, что идея создания ночных судов появилась после посещения служителями Фемиды Сингапура.