Препарат, от которого умер ребёнок в стоматологии Караганды, изымают в Казахстане

Изъять и уничтожить серию психотропного препарата "Пропофол-Липуро" приказали в Комитете фармации Министерства здравоохранения РК.



После смерти двухлетнего Семёна Арзамасцева в Караганде Комитет фармации Министерства здравоохранения РК издал приказ об изъятии из оборота серии психотропного препарата "Пропофол-Липуро", от передозировки которого и умер мальчик. Об этом сообщает BNews.kz.



"Препарат, который был применён, направлен на экспертизу лекарственных средств в Национальный центр экспертизы 12 марта. Позже мы ознакомились с приказом Комитета фармации об отзыве партии этого лекарства. Эта серия препарата была отозвана на территории РК. "Пропофол-Липуро" – эмульсия для внутривенного введения, отозвана и изъята из обращения", – сообщила главный государственный медицинский инспектор по Карагандинской области Ольга Смирнова.



В приказе Комитета фармации сообщается, что необходимо обеспечить сбор остатков препарата с последующим его уничтожением. В течение пяти дней надо довести решение до сведения местных органов госуправления здравоохранения областей, а также следственных органов. Кроме того, необходимо принять соответствующие меры по изъятию этого лекарственного средства.



Двухлетний россиянин Семён Арзамасцев скончался в реанимационном отделении областного медицинского центра после проведённой внутривенной анестезии в стоматологической клинике Tiny Dent. Маленького Семёна похоронили в Омске. Его родители работают в Казахстане по контракту.



Позже выяснилось, что анестезиолог, после укола которой умер двухлетний малыш, проходит по делу о смерти девочки в 2016 году. 12-летняя девочка также погибла после введения анестезии.