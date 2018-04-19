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Для школьников разработали новое меню

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 20:15
Для школьников разработали новое меню
Иллюстративное фото
Казахская академия питания провела исследование по изучению питания в школах крупных городов.

В рамках пресс-конференции по питанию детей в школах рассказали о новом двух сезонном меню, сообщает InAlmaty.kz.

Казахская академия питания провела исследование по изучению питания в школах крупных городов: Алматы и Астаны, а также четырех областях. Охват составил порядка 800 школьников.

На основании полученных отрицательных данных было выявлено, что у детей на сегодняшний день большая нехватка витаминов A, B, C и микроэлементов селена и кальция.

В Академии также разработали меню по рациону питанию для школьников.

«Мы разработали единый стандарт по рациону питания на два сезона: лето-осень и зима-весна. Это было сделано для улучшения состояния здоровья детей. В наше меню мы вносили блюда, приготовленные только из вареных овощей или другой обработки овощей, но не жаренные. А также около 12 видов салатов. Меню мы разослали во все школы Казахстана», - сообщила Гульнара Берденова, старший научный сотрудник Казахской академии питания.

Стоит отметить, что меню по рациону питания школьников имеется во всех школах Алматы, но школы им не придерживаются.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kirilka (Посетители) Сегодня, 20:23
Температуру блюд не указали? У нас в школе столы накрывают заранее, поэтому когда первоклашки приходят кушать, еда ледяная!
 
 

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