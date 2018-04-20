«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Апреля
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.17 KZT
  • €1 = 401.25 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Турция вывезла все свое золото из США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 23:31
Турция вывезла все свое золото из США
Иллюстративное фото
Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв, сообщает РИА Новости.

Согласно годовому отчету банка, на конец 2016 года Турция хранила в ФРС США 28,689 тонны своего золотого запаса, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

По информации турецких СМИ, крупнейшие турецкие частные банки откликнулись на призыв президента страны Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото" и также вывели из-за рубежа свои золотые резервы. Всего, по данным СМИ, они вернули в страну 220 тонн драгоценного металла.

Как отметил аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, подобным образом действует не только Турция, но и европейские страны - по причине утраты доверия. "Накопилось много информации о том, что американцы золото других стран либо сдают в лизинг, либо и вовсе продают. Аудит федерального резерва на эту тему не проводился, насколько я знаю, несколько десятилетий. И когда, например, немцы забирали свое золото, то, если верить публикациям в СМИ, им возвращали не те слитки, которые в свое время были отданы на хранение", - рассказал он.

Также эксперт заявил, что полностью поддерживает политику российского Центробанка по наращиванию золотых резервов. "Если торговая война и дальше будет идти так, как она сейчас на всех накатывает, то не исключено, что золото вернется как средство международных расчетов. Сейчас все очень серьезно, драка пошла большая", - считает аналитик.

Он отметил, что ситуация напоминает "ремейк" Великой депрессии 1930-х годов. "Пришло время такого ремейка, потому что все, кто помнили тот кошмар, уже умерли. А новые идиоты могут это снова сделать, к этому все идет - поэтому умные правители забирают из США свое золото. Эрдоган делает все абсолютно правильно", - уверен Голубовский.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика