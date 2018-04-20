Турция вывезла все свое золото из США

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв, сообщает РИА Новости.



Согласно годовому отчету банка, на конец 2016 года Турция хранила в ФРС США 28,689 тонны своего золотого запаса, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.



По информации турецких СМИ, крупнейшие турецкие частные банки откликнулись на призыв президента страны Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото" и также вывели из-за рубежа свои золотые резервы. Всего, по данным СМИ, они вернули в страну 220 тонн драгоценного металла.



Как отметил аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, подобным образом действует не только Турция, но и европейские страны - по причине утраты доверия. "Накопилось много информации о том, что американцы золото других стран либо сдают в лизинг, либо и вовсе продают. Аудит федерального резерва на эту тему не проводился, насколько я знаю, несколько десятилетий. И когда, например, немцы забирали свое золото, то, если верить публикациям в СМИ, им возвращали не те слитки, которые в свое время были отданы на хранение", - рассказал он.



Также эксперт заявил, что полностью поддерживает политику российского Центробанка по наращиванию золотых резервов. "Если торговая война и дальше будет идти так, как она сейчас на всех накатывает, то не исключено, что золото вернется как средство международных расчетов. Сейчас все очень серьезно, драка пошла большая", - считает аналитик.



Он отметил, что ситуация напоминает "ремейк" Великой депрессии 1930-х годов. "Пришло время такого ремейка, потому что все, кто помнили тот кошмар, уже умерли. А новые идиоты могут это снова сделать, к этому все идет - поэтому умные правители забирают из США свое золото. Эрдоган делает все абсолютно правильно", - уверен Голубовский.