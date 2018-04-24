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Микроавтобус протаранил толпу в Торонто: погибли 9 человек

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 04:24
Микроавтобус протаранил толпу в Торонто: погибли 9 человек
Фото ©REUTERS
По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя шефа городской полиции.

Столкновение произошло на оживленном перекрестке. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Причины случившегося пока неизвестны.

"Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения", - сказал он на пресс-конференции.

Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.
Источник: tengrinews.kz
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