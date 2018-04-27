Вице-министр нацэкономики Мадина Жунусбекова: полный послужной список

Дана Жунусова назначена вице-министром национальной экономики Казахстана.



Сегодня министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства новых вице-министров - Дану Жунусову и Мадину Жунусбекову, передает корреспондент Tengrinews.kz.Тимур Сулейменов сообщил, что Мадине Жунусбековой предстоит курировать вопросы стратегического планирования и анализа, социальной политики и развития государственных органов и проектного управления.Cогласно информации с официального сайта МНЭ РК, Жунусбекова Мадина Сериковна родилась в 1987 году.В 2009 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по квалификации "бакалавр менеджмента". В 2010 году окончила Университет Париж І Пантеон-Сорбонна по специальности "магистр экономики", в 2011 году - Университет Пантеон-Ассас по специальности "магистр менеджмента и управления".В 2010 году начала трудовую деятельность с должности финансового аналитика ТОО "Международный актуарный центр". С января по март 2012 года была менеджером ТОО "SKB-Group-Audit". С марта по октябрь 2012 года - старший специалист по финансовому анализу ТОО "AMUN Capital Advisors KZ".С октября 2012 по апрель 2014 года трудилась инспектором секретариата руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Несколько месяцев пробыла советником премьер-министра Республики Казахстан: с апреля по июнь 2014 года.С июня 2014 года по апрель 2018 года работала заведующей информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. И наконец с 26 апреля 2018 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан. Награждена медалью "Ерен еңбегі үшін".Дана Жунусова родилась в 1985 году в Целинограде. В мае ей исполнится 33 года. Училась в Казахском экономическом университете имени Турара Рыскулова по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", экономист.Трудовую деятельность начала в 18 лет главным специалистом в АО "Национальная компания "Казақстан темір жолы". Затем работала главным менеджером в АО "Астана-Финанс" и АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета VII зимних Азиатских игр 2011 года". В 2012-2013 годах - менеджер департамента по управлению проектами ТОО "СК Кулагер", заместитель директора департамента по тарифообразованию НЭПК "Союз "Атамекен".С октября 2013 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления НПП РК "Атамекен". В организации Жунусова курировала вопросы ЕАЭС, ВТО, таможенного администрирования, технического регулирования, промышленной и инвестиционной политики, а также транспортной отрасли.Награждена медалью глав государств - членов Евразийского экономического союза "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени, а также почетной грамотой Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества.Имеет благодарственное письмо премьер-министра Республики Казахстан "За развитие экономической интеграции и создание Евразийского экономического союза".