«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 27 Апреля
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.72 KZT
  • €1 = 395.75 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вице-министр нацэкономики Мадина Жунусбекова: полный послужной список

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 19:46
Вице-министр нацэкономики Мадина Жунусбекова: полный послужной список
Madina Zhunusbekova. фото linkedin.com
Сегодня министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства новых вице-министров - Дану Жунусову и Мадину Жунусбекову, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что Мадине Жунусбековой предстоит курировать вопросы стратегического планирования и анализа, социальной политики и развития государственных органов и проектного управления.

Cогласно информации с официального сайта МНЭ РК, Жунусбекова Мадина Сериковна родилась в 1987 году.

В 2009 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по квалификации "бакалавр менеджмента". В 2010 году окончила Университет Париж І Пантеон-Сорбонна по специальности "магистр экономики", в 2011 году - Университет Пантеон-Ассас по специальности "магистр менеджмента и управления".

В 2010 году начала трудовую деятельность с должности финансового аналитика ТОО "Международный актуарный центр". С января по март 2012 года была менеджером ТОО "SKB-Group-Audit". С марта по октябрь 2012 года - старший специалист по финансовому анализу ТОО "AMUN Capital Advisors KZ".

С октября 2012 по апрель 2014 года трудилась инспектором секретариата руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Несколько месяцев пробыла советником премьер-министра Республики Казахстан: с апреля по июнь 2014 года.

С июня 2014 года по апрель 2018 года работала заведующей информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. И наконец с 26 апреля 2018 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан. Награждена медалью "Ерен еңбегі үшін".

Дана Жунусова назначена вице-министром национальной экономики Казахстана.


Вице-министр нацэкономики Мадина Жунусбекова: полный послужной список

Дана Жунусова родилась в 1985 году в Целинограде. В мае ей исполнится 33 года. Училась в Казахском экономическом университете имени Турара Рыскулова по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", экономист.

Трудовую деятельность начала в 18 лет главным специалистом в АО "Национальная компания "Казақстан темір жолы". Затем работала главным менеджером в АО "Астана-Финанс" и АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета VII зимних Азиатских игр 2011 года". В 2012-2013 годах - менеджер департамента по управлению проектами ТОО "СК Кулагер", заместитель директора департамента по тарифообразованию НЭПК "Союз "Атамекен".

С октября 2013 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления НПП РК "Атамекен". В организации Жунусова курировала вопросы ЕАЭС, ВТО, таможенного администрирования, технического регулирования, промышленной и инвестиционной политики, а также транспортной отрасли.

Награждена медалью глав государств - членов Евразийского экономического союза "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени, а также почетной грамотой Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества.

Имеет благодарственное письмо премьер-министра Республики Казахстан "За развитие экономической интеграции и создание Евразийского экономического союза".
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика