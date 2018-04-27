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Обнаружена неожиданная польза пищевой соды

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 21:11
Обнаружена неожиданная польза пищевой соды
Иллюстративное фото
Специалисты Медицинского колледжа штата Джорджии (США) пришли к выводу, что обычная пищевая сода способна защитить людей от развития опасных аутоимунных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, питье растворенной в воде соды помогает снизить риск появления ревматоидного артрита и волчанки. В ходе экспериментов раствор соды давали подопытным крысам. Врачи доказали, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая помогает пищеварению, убивая патогенные клетки.

Медики также предполагают, что употребление соды снижает нагрузку на селезенку, которая не готовит защитный иммунный ответ. Таким образом, снижается количество макрофагов М1 - иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции, и увеличивается число противовоспалительных клеток М2. Похожим образом сода влияет и на почки.

Один из авторов исследования, физиолог Пол О'Коннор заметил, что при заболеваниях почек кровь может сильно окислиться, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Антацид же замедляет этот процесс. "Клинические испытания показали, что дневная доза пищевой соды способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие болезни почек", - сказал ученый.

Сода не впервые подтверждает свои целебные свойства в глазах специалистов. Известно, например, что сода помогает при гипертонии за счет того, что активизирует выведение из организма натрия, отмечает "МедикФорум".

Кроме того, сода оказывает позитивное действие при аритмии, отравлениях, а мытье овощей и фруктов в растворе воды и соды отлично очищает плоды от пестицидов.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 22:05
И давай люд сухой содой палить весь ЖКТ. Слова "растворённой в воде" всё равно никто не заметит. Неумывакина можно было предложить почитать, например, для широкой аудитории.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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