"Иранский фактор" поможет Казахстану, несмотря на санкции США - эксперт

Санкции США в адрес России не влияют на интеграционные процессы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом корреспонденту Tengrinews.kz заявила старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.



По данным аналитика, для зоны свободной торговли между странами ЕАЭС большое значение имеет свежая новость о соглашении между альянсом и Ираном. "Это значит, что участников внутри территории свободной торговли становится больше, ассортимент товаров и услуг - шире, а цены остаются сравнительно ровными.



Это положительный момент для всех участников ЕАЭС - России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана", - пояснила Бодрова. Напомним, правительство России одобрило проект временного соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, распоряжение опубликовано на сайте кабинета 24 апреля.



Теперь соглашение предстоит подписать. Оно будет подписано на четыре года. Бодрова сообщила, что за последние годы торгово-экономические связи между РФ и Казахстаном окрепли одновременно с упрочением отношений внутри ЕАЭС. По ее словам, еще два года назад безусловным лидером среди стран бывшего СНГ в отношениях с Россией была Беларусь, Казахстану принадлежало второе место.



Сейчас РК нарастила торговые объемы настолько, что готова лидировать в этом списке. Что касается валютных рынков, то Бодрова оценивает ситуацию как нейтральную, за исключением апрельской волатильности рубля и подвижности тенге, связанной в том числе и с этим. "Тенге помогают высокие цены на нефть в мире. Доллар с начала года закрепился в диапазоне 318-333 тенге, к 24 апреля американская валюта торгуется по 325 тенге. Пока нефть остается дорогой, а рубль - относительно спокойным, казахстанской валюте вряд ли угрожают серьезные колебания", - подчеркнула Бодрова.



По словам эксперта, в паре рубль/тенге подвижность довольно высокая. "В апреле "россиянин" падал до 5,18 тенге, когда США осложнили санкционные рамки для России. Позже в валютной секции наметилось восстановление, и инструмент стабилизировался в коридоре 5,31-5,36 тенге. По нашим оценкам, вероятный торговый диапазон для пары рубль/тенге до середины мая составит 5,25-5,57", - сказала аналитик.



По словам Бодровой, на текущий момент говорить о заметном влиянии санкций США в отношении РФ на взаимные отношения между Россией и Казахстаном преждевременно. "Валютный рынок, безусловно, отреагировал, но он вообще подтвержден высокой волатильности в ответ на политические или экономические новости. Интеграционные процессы между экономиками растут, многие противоречия нивелируются.



Динамика экспорта улучшается и становится главным драйвером экономического роста. Ускорение роста мировой экономики также благоприятно воздействует на увеличение экспортных поставок как внутри стран ЕАЭС так и за пределы содружества. Растет ассортимент структуры взаимной торговли", - прокомментировала эксперт.