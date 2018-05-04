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Батут сорвало ветром в Астане: Какие травмы получили дети

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 18:56
Батут сорвало ветром в Астане: Какие травмы получили дети
В вторую детскую городскую больницу в Астане направлены пятеро детей
В пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям сообщили о состоянии пострадавших детей, которые были на сорванном ветром батуте, передает Tengrinews.kz.

В вторую детскую городскую больницу в Астане направлены пятеро детей. "Двое детей - 2011 и 2014 годов рождения - получили множественные травмы. Ребенок 2012 года рождения госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Ребенок 2011 года рождения поступил с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и гемотома височной области справа". С диагнозом "растяжение связок правого предплечья, ушиб левой голени" поступил ребенок 2010 года рождения", - сообщили в пресс-службе КЧС.

Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома "Жаннур" по улице Валиханова. Как сообщили в ДВД Астаны, батут снесло порывом ветра.

В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:11
Qarapaiym qaýipsizdikti saqtamaģandyqtyń saldary. Jaraqat alģan sábılerdiń tez jazylyp ketýine tilektespin!
 
 

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