Батут сорвало ветром в Астане: Какие травмы получили дети

В пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям сообщили о состоянии пострадавших детей, которые были на сорванном ветром батуте, передает Tengrinews.kz.



В вторую детскую городскую больницу в Астане направлены пятеро детей. "Двое детей - 2011 и 2014 годов рождения - получили множественные травмы. Ребенок 2012 года рождения госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Ребенок 2011 года рождения поступил с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и гемотома височной области справа". С диагнозом "растяжение связок правого предплечья, ушиб левой голени" поступил ребенок 2010 года рождения", - сообщили в пресс-службе КЧС.



Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома "Жаннур" по улице Валиханова. Как сообщили в ДВД Астаны, батут снесло порывом ветра.



В земле остались металлические колья и оборванные веревки. По данным КЧС МВД РК, батут пролетел на расстояние около 20 метров от места закрепления.