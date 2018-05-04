Детскую инвалидность в Казахстане предложили разделить по категориям

«Проблемный вопрос - изменение подходов к установлению инвалидности для детей. В настоящее время детям до 16 лет устанавливается категория инвалидности - «ребёнок-инвалид» вне зависимости от тяжести состояния. С 16 до 18 лет категория «ребёнок-инвалид» указывается уже с группой. Предлагается категории по степени тяжести функций организма также распространить на детей», - сказала министр.



«Сегодня есть определенная разница между инвалидностью. Есть дети, которые родились с аномалиями, есть, которые приобрели инвалидность. За ребенком, страдающим детским церебральным параличом, мама должна полностью ухаживать: поднимать, одевать, обувать и так далее. Или, допустим, я, конечно, такого не желаю, но получилось так, что ребенок потерял глаз. Соответственно, мы восстанавливаем этот глаз в виде протеза, а в остальном ребенок абсолютно здоров, все органы здоровы, он сам себя обслуживает, бегает, играет, только у него отсутствует один глаз. Поэтому мы говорим присваивать инвалидность по тяжести группы», - пояснила в кулуарах встречи вице-министр Светлана Жакупова.

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова считает, что необходимо разделить на категории инвалидность у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».Данный вопрос рассматривался на семинар-совещании по вопросам прав инвалидов. В министерстве считают, что с введением категорий инвалидности первой, второй, третьей группы детям будет оказываться соответствующая помощь.