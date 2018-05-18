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Ученые предупредили людей о неизлечимой эпидемии

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 21:09
Ученые предупредили людей о неизлечимой эпидемии
Иллюстративное фото
В скором времени нашу планету может охватить эпидемия, которая будет уничтожать растения, животных и людей. Пандемию может вызвать невосприимчивый к лечению грибок.

Об этом заявили ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, исследование которых опубликовано в научном журнале Science, сообщает РИА Новости. Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве.

В частности, этому способствует регулярное применение препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза. Исследователи отмечают, что угроза недооценена и в ближайшем будущем даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам.

В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе. По словам ученых, грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, как утверждают авторы исследования, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.
Источник: tengrinews.kz
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