Ученые предупредили людей о неизлечимой эпидемии

В скором времени нашу планету может охватить эпидемия, которая будет уничтожать растения, животных и людей. Пандемию может вызвать невосприимчивый к лечению грибок.



Об этом заявили ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, исследование которых опубликовано в научном журнале Science, сообщает РИА Новости. Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве.



В частности, этому способствует регулярное применение препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза. Исследователи отмечают, что угроза недооценена и в ближайшем будущем даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам.



В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе. По словам ученых, грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, как утверждают авторы исследования, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.