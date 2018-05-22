Московский ресторан оштрафовали на 840 тыс. из-за пива с коноплей

Один из ресторанов на востоке Москвы получил штраф в размере 840 тыс. рублей за пропаганду пива с листьями и цветками конопли.



Продукт был обнаружен в ходе проверки соблюдения требований законодательства о рекламе. В меню барной карты ресторана содержится изображение листьев конопли и текстовое описание используемого в приготовлении одного из сортов пива растения, сообщает сайт Генеральной прокуратуры столицы.



Данные не соответствовали требованиям закона о рекламе, а также способствовали проявлению интереса и внимания на употреблении запрещенных в России веществ.



Представление руководителю ресторана внес прокурор Восточного административного округа. На данный момент все нарушения устранены. Также были возбуждены два административных дела за пропаганду наркотических средств.



Перовский районный суд назначил виновным лицам наказание в виде штрафа. Решение районного суда было обжаловано в Московском городском суде, который оставил приговор без изменения.