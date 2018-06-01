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В Мангистауской области построят туристские центры вдоль автодорог

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 19:48
В Мангистауской области построят туристские центры вдоль автодорог
Иллюстративное фото
В Мангистауской области с целью развития туризма будет построено 10 центров с кафе и санитарными зонами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Туристские центры будут открыты вдоль автодорог от Актау и Бейнеу до границы с Узбекистаном. В прошлом году в область приехало 165 тысяч туристов, в том числе 23 тысячи иностранцев. Как говорят специалисты, иностранцев интересуют исторические памятники.

«Многие туристы вначале приезжают в Актау. Поэтому в первую очередь центры будут открыты в городе. Зачем мы их откроем в Бейнеу? В районе много туристов из России, из других областей. Строится новая дорога, вдоль нее и будут строиться центры. Потому что в них туристы должны получать самую первую информацию, должны узнать, куда ехать, где можно разместиться, переночевать, поесть», - рассказала заместитель руководителя управления туризма Мангистауской области Гульмира Суйеуова.

В центрах будут магазины сувениров, экскурсионные и выставочные центры. Для привлечения туристов будут снимать видеоролики. Ранее такие ролики демонстрировались в южных и северных областях. В этом году также будут подготовлены информационные видеоролики, планируется показывать их по местным телеканалам. На дорогах, ведущих к туристским объектам, будут проведены ремонтные работы.

В Мангистауской области зарегистрирована 41 туристская фирма. Одну из них возглавляет Евгения Слюсарева. Компания, открывшаяся 26 лет назад, работает в основном в направлении краеведения. По словам Е. Слюсаревой, для иностранных гостей наиболее интересен этноаул «Когез». «В этноауле «Когез» будет построен спортивный комплекс. Там будут баня, тренажерный зал, большой плавательный бассейн и спортивные площадки. Сейчас здесь растут 500 деревьев. В этом году посадим еще 150. В этноаул приезжает много туристов, потому что отсюда можно поехать и в такие места, как Шеркала, Айракты», - сказала Е. Слюсарева.


Источник: inform.kz
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Комментарии ( 1 )

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botden (Посетители) Сегодня, 20:54
ой да ладно? старо придание , да верится с трудом.
 
 

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